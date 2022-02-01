В сантиметрах от трагедии: водитель избежал столкновения с вылетевшим на встречку автомобилем

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На трассе между Костромой и Судиславлем водитель мастерски избежал столкновения со встречным автомобилем.
Кирилл Сахнов сообщает: "Сегодня рядовая поездка едва не закончилась трагедией. Встречка пошла в слепой обгон (третьим) и, пытаясь вернуться в свою полосу, нажал на тормоз. В результате — слабоуправляемый занос на моей полосе. Мне же размышлять было некогда, на тормоз давить бесполезно, даже опасно. Думал раньше на обочину уйдёт, но вовремя понял, что не успеет. Заложил руль вправо, затем влево … боком вошёл в снежную насыпь и осторожно вывел левее из рыхлого снега. Спасибо дорожникам, широко почистили. Иначе деваться мне было бы некуда. Авто без повреждений, вроде. Пассажиры в шоке."
Присутствует ненормативная лексика!
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