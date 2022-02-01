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В сантиметрах от трагедии: водитель избежал столкновения с вылетевшим на встречку автомобилем

В сантиметрах от трагедии: водитель избежал столкновения с вылетевшим на встречку автомобилем (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   избежал столкновения   повезло   
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На трассе между Костромой и Судиславлем водитель мастерски избежал столкновения со встречным автомобилем.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   избежал столкновения   повезло   
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Петр 47 минут назад
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Олег

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