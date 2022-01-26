"Студебеккер" 1931 года - самый большой автомобиль в мире

Шестьдесят рабочих потребовалось, чтобы создать гигантский президентский родстер на экспериментальном предприятии компании Studebaker в Саут-Бенде, штат Индиана, в 1931 году. На создание сверхмассивного "студебеккера", который должен был стать частью шумной рекламной кампании, ушло более трех месяцев. Это было детище Пола Аумана и его творческой команды дизайнеров. Длина автомобиля составляла 12 метров, высота - 4метра, а ширина - 4,5 метра. Автомобиль весил 5,5 тонн. Диаметр колеса превышал 2 метра, а вес - 270 килограммов. Деревянная модель «Студебеккера» была сформирована и собрана на испытательном полигоне в Индиане. Модели Studebaker были окрашены в два оттенка зеленого цвета, который был популярен в то время.