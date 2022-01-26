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"Студебеккер" 1931 года - самый большой автомобиль в мире

"Студебеккер" 1931 года - самый большой автомобиль в мире (11 фото)

Автор:
26 января 2022 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Студебеккер   авто   автогигант   автоистория   автомобили   большая машина   вот это да!   интересно   
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Богатые и могущественные люди любят большие машины, а для Америке большие авто - и вовсе давняя традиция. Неудивительно, что самый большой автомобиль в мире был построен на автомобильном заводе компании Studebaker в Индиане. Правда, это была лишь рекламная модель.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Студебеккер   авто   автогигант   автоистория   автомобили   большая машина   вот это да!   интересно   
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Джон Уик Час назад
Зачем сожгли то. Продали бы какому нибудь коллекционеру если небыло средств его сохранить.
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