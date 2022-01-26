"Студебеккер" 1931 года - самый большой автомобиль в мире

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Богатые и могущественные люди любят большие машины, а для Америке большие авто - и вовсе давняя традиция. Неудивительно, что самый большой автомобиль в мире был построен на автомобильном заводе компании Studebaker в Индиане. Правда, это была лишь рекламная модель.
Шестьдесят рабочих потребовалось, чтобы создать гигантский президентский родстер на экспериментальном предприятии компании Studebaker в Саут-Бенде, штат Индиана, в 1931 году. На создание сверхмассивного "студебеккера", который должен был стать частью шумной рекламной кампании, ушло более трех месяцев. Это было детище Пола Аумана и его творческой команды дизайнеров. Длина автомобиля составляла 12 метров, высота - 4метра, а ширина - 4,5 метра. Автомобиль весил 5,5 тонн. Диаметр колеса превышал 2 метра, а вес - 270 килограммов. Деревянная модель «Студебеккера» была сформирована и собрана на испытательном полигоне в Индиане. Модели Studebaker были окрашены в два оттенка зеленого цвета, который был популярен в то время.
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Для рекламы гигантского "студебеккера" был снят девятиминутный видеоролик. Он широко показывался в кинотеатрах от побережья до побережья США. Это вызвало ажиотаж вокруг гигантского авто. Компания Studebaker также использовала модель для рекламы и привлечения туристов. Дилеры и продавцы позировали для фотографий перед массивным "студебеккером" для дополнительных рекламных снимков.
Автомобиль простоял на полигоне до 1934 года, и хотя плохая погода испортила его, никто не хотел расставаться с этим уникальным автомобилем. В 1936 году официальные лица компании Studebaker решили, что крупногабаритная модель изжила себя как рекламный символ, и пришло время ее уничтожить. По словам официальных лиц, за эти годы модель участвовала во множестве событий, о ней были написаны сотни статей.
Пол Г. Хоффман, бывший президент Studebaker, и Джесси Мейер, администратор компании, уничтожили знаменитый автомобиль-гигант 17 мая 1936 года. Большой Studebaker, залитый машинным маслом, исчез в пламени в течение 30 минут, оставив в истории лишь хорошие воспоминания. Огонь не уничтожил лишь колесные колпаки модели. Лоуренс Уайт, чей отец служил суперинтендантом полигона, спас их и впоследствии отдал в музей компании Studebaker.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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