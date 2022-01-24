Автомобилистка смогла увернуться от вылетевшего на встречку «Доджа»

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На заснеженной трассе под Пермью женщина на автомобиле с регистратором чудом смогла увернуться от вылетевшего на встречную полосу Dodge Caliber.
Авторский пост
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