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Автомобилистка смогла увернуться от вылетевшего на встречку «Доджа»

Автомобилистка смогла увернуться от вылетевшего на встречку «Доджа» (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 14:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   занос   избежал столкновения   
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На заснеженной трассе под Пермью женщина на автомобиле с регистратором чудом смогла увернуться от вылетевшего на встречную полосу Dodge Caliber.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   занос   избежал столкновения   
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6  комментариев
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2k
Illuminat 3 часа назад
И ни одного мата? Невозможно. Это не наши люди. Шпиёны засланные!
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41k
Олег 50 минут назад
Умничка! А всё потому, что ехала 77 км/ч, а не "можно 90+20".
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21k
Matrosskin 2 часа назад
Вот что значит спокойно УПРАВЛЯТЬ автомобилем. Не крутить бездумно рулём изображать Кевина Блока, а тормозить сколько можно, и потом уже обруливать, когда понятно куда. Респект !Ведь даже если бы не обрулилась и цапанула - скорости уже не большие и без фатальных последствий для участников. А крутанула бы сразу на встречку - 99,9% что занесло бы и слилась бы в вальсе с Доджем
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3k
sedoisever 2 часа назад
"Успокойся", это мужик себе говорил? )
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9k
Андрей Ма-С 2 часа назад
мужик больше паники навел чем барышня за рулем.
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23
Юрий С. 3 часа назад
Умничка, как увидела сразу стала тормозить, а не бибикать, загрузила переднюю ось и объехала! Молодец, красава!
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