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«Профессиональный» дальнобойщик проспал торможение и лишился кабины

«Профессиональный» дальнобойщик проспал торможение и лишился кабины (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 12:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   проспал торможение   фура   
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В Подмосковье на Носовихинском шоссе водитель тягача поздно заметил остановившуюся перед собой фуру и не успел затормозить.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   проспал торможение   фура   
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6  комментариев
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649
RRR69rus 2 часа назад
Нынче шофер не тот пошел.Раньше это голубая кровь.Сейчас отметку получил и вперед.Думает Бога за яйца схватил
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34k
Опаньки 23 минуты назад
главное, эти тридварасы на встречу спасая свое ведро выруливают
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1k
Алек Сандр 44 минуты назад
В ТикТоке залип, профессиАнал....
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36k
kalinser 57 минут назад
Все просто!Газелисты пересели на фуры!
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2k
Frank Borman Час назад
Еше один профессианал за рулем.
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1k
GoInDown 2 часа назад
Со стремительным развитием автомобильной логистики, стремительно растет кол-во смертельных ДТП с участием вот этих профессионалов. Что не глушняк в новостях, это фура заехала в кого или во что нибудь.
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