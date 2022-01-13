«Профессиональный» дальнобойщик проспал торможение и лишился кабины

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В Подмосковье на Носовихинском шоссе водитель тягача поздно заметил остановившуюся перед собой фуру и не успел затормозить.
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