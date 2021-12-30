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Уже не солдат, но еще не гражданский: Jeep CJ-3A, идеально подходивший фермерам и лесникам

Уже не солдат, но еще не гражданский: Jeep CJ-3A, идеально подходивший фермерам и лесникам (15 фото)

Автор:
30 декабря 2021 09:28
Сообщество : Автомир
239
15
Успех легендарного джипа Willys в сороковых годах был очевиден. В самые сложные военные годы машина показала все свои лучшие стороны, неважно от условий, в которых джипы работали, от качества обслуживания и манеры езды, Виллис ехал до последнего.
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