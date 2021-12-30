Уже не солдат, но еще не гражданский: Jeep CJ-3A, идеально подходивший фермерам и лесникам

С окончанием Второй мировой очевидным стало и снижение военных заказов, автопроизводителям надо было возвращаться на мирные рельсы. Многим автокомпаниям пришлось доставать с полок свои довоенные еще разработки, и сдувая пыль с устаревших проектов пытаться их допиливать с учётом прошедшего времени, а Willys-Overland Motors сама судьба велела продолжить выпуск легендарного внедорожника. Теперь не только для военных, но и для гражданских нужд.