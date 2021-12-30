Уже не солдат, но еще не гражданский: Jeep CJ-3A, идеально подходивший фермерам и лесникам

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Успех легендарного джипа Willys в сороковых годах был очевиден. В самые сложные военные годы машина показала все свои лучшие стороны, неважно от условий, в которых джипы работали, от качества обслуживания и манеры езды, Виллис ехал до последнего.
С окончанием Второй мировой очевидным стало и снижение военных заказов, автопроизводителям надо было возвращаться на мирные рельсы. Многим автокомпаниям пришлось доставать с полок свои довоенные еще разработки, и сдувая пыль с устаревших проектов пытаться их допиливать с учётом прошедшего времени, а Willys-Overland Motors сама судьба велела продолжить выпуск легендарного внедорожника. Теперь не только для военных, но и для гражданских нужд.
Просто взять и продолжить выпуск МВ не получалось. Слишком уж грубой была машина, изначально созданная для военных. Поэтому, взяв её за основу, Willys-Overland создаёт гражданскую версию CJ (Civilian Jeep). Поначалу был прототип, который не пустили даже на гражданский рынок, затем появилось второе поколение CJ2, с некоторыми изменениями в сторону повышения быстроходности, и наконец CJ3 А, считавшийся полноценным гражданским внедорожником.
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Отличием от предшественников, и того же Willys МВ был более скоростной задний мост, коробка передач была по-прежнему трёхступенчатой, но передаточные числа были подобраны в пользу большей скорости, а не тяги. Двигатель был всё тот же, что и на МВ, но за счет увеличения степени сжатия его мощность незначительно выросла, до 65 лошадиных сил.
Внешне машина отличалась крупными фарами, на кузове полностью отсутствовали места крепления шанцевого инструмента и канистр, ветровое стекло стало цельным, а вместо вентиляционных лючков под ним остались лишь выштамповки. Важным элементом комфорта стали мягкие сиденья.
Пришлись они очень кстати, потому что подвеска с 9-листовыми рессорами сзади и 10-листовыми спереди мягким ходом баловать не обещала.
Выпуск Jeep CJ-3A длился с 1949 по 1953 год, суммарным тиражом почти в 132 тыс. машин. Он стал последним «Джипом», сделанным под маркой Willys-Overland, до покупки компании «Кайзером» в 1953-м.
Настоящим суровым воякой Jeep CJ-3A уже не был, но и полноценным гражданским его назвать сложно, особенно в плане комфорта. Впрочем, основными покупателями машины были фермеры, лесорубы и строители, им такой джип подходил идеально.
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