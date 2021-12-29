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Авария дня. Два человека погибли в результате столкновения с бетономешалкой в Крыму

Авария дня. Два человека погибли в результате столкновения с бетономешалкой в Крыму (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 декабря 2021 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Subaru   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Севастополе 33-летний водитель универсала Subaru не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобетоносмесителем с КамАЗ.
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Метки: Subaru   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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8  комментариев
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11k
Александр 3 часа назад
Идиот
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ВОВЧЕГ Полчаса назад
Это одни из тех, кто думает что если он на полном приводе, то он судьбу за яйца держит.
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17k
DeniZZka Час назад
Он еще и на лысой резине был, оказывается. Самоубился в 33 года... Христос недоделанный.
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15k
Сергей Час назад
"Ааааа! Лужа! Ааааа! Аквапланирование! Срочно в сторону!" - в результате задействовал это планирование.
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2k
Алексей 2 часа назад
Долетался, придурок. Хорошо, что никого больше не зацепил.
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4k
Том Сойер 3 часа назад
Дебил
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5k
Sanar 3 часа назад
Кубаноид на стремительной Subaru, ну итог вполне ожидаем.
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321
Алексей Sanar 56 минут назад
Че сразу кубаноид? У нас половина местных машин 123, 116, 161 регион.
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