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В Севастополе 33-летний водитель универсала Subaru не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобетоносмесителем с КамАЗ.
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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Subaru и его 43-летний пассажир погибли на месте
Последствия ДТП
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