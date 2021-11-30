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Темная сторона JDM: японские уличные гонки 80-90-х

Темная сторона JDM: японские уличные гонки 80-90-х (23 фото)

Автор:
30 ноября 2021 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: jdm   Япония   авто   автомир   автомобили   уличные гонки   
937
23
Нет никаких сомнений в том, что японская культура нелегальных уличных гонок одна из самых известных (или печально известных) в мире. В конце 80-х и начале 90-х, молодые люди гонялись на узких горных дорогах, автострадах и городских улицах. Автомобили, которые они водили стали культовыми и прочно вошли в популярную культуру.
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Метки: jdm   Япония   авто   автомир   автомобили   уличные гонки   
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Alex Час назад
Рум дум-дум тум тэрум тэрурум
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