Темная сторона JDM: японские уличные гонки 80-90-х

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Нет никаких сомнений в том, что японская культура нелегальных уличных гонок одна из самых известных (или печально известных) в мире. В конце 80-х и начале 90-х, молодые люди гонялись на узких горных дорогах, автострадах и городских улицах. Автомобили, которые они водили стали культовыми и прочно вошли в популярную культуру.
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Легенда дрифта
Невозможно рассказать о японских уличных гонках и не упомянуть Кэйити Цутию. Легендарный пилот, один из отцов основателей дрифта, начинал свою карьеру с нелегальных гонок. Став профессиональным гонщиком он выступал практически во всех гоночных дисциплинах, а также дважды одерживал победу в Ле-Ман.
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Кейити Цутия (или ド リ キ ン, Дорикин, Король Дрифта - как его называют фанаты) предпочитает автомобили японского производства, а Toyota Corolla AE86 - одна из самых любимых его машин. Благодаря Цутие множество японских уличных гонщиков увлеклись дрифтом на горных дорогах, а АЕ86 стала самым легендарным дрифт-каром.
Mid Night Club
Японские стритрейсеры (на яп. 走 り 屋, Хаширия) предпочитали объединяться в сообщества, команды или автомобильные клубы. Самый известный из них Mid Night Club был образован в Токио в 1987 году.
Этот клуб отличался чрезвычайно строгими правилами. Во-первых, в Mid Night принимались только автомобили способные разогнаться более 250 км/ч. Во-вторых, потенциальный член автоклуба, проходил годовую «стажировку» в ходе которой должен был подтвердить высокое водительское мастерство, а также строго соблюдать своеобразный кодекс чести. Как следствие в Mid Night Club попадало не более 10% от всех соискателей.
Сами гонки проходили на скоростных шоссе, чаще всего на автомагистрали Шуто, а конкретнее на участке Bayshore Route, которая также известна как Wangan. Заезды проходили ночью, на доработанных автомобилях, которые двигались с предельной скоростью 250-350 км/ч. В основном гонялись на японских автомобилях - Nissan GT-R, Toyota Supra, Mazda RX-7 и т.д. Но встречались и европейские. В разное время Mid Night Club насчитывал не более 20-30 участников.
Клуб «полуночных» гонщиков существует и сегодня. Однако с конца 90-х, все гонки проходят только на закрытых трассах.
Kanjozoku - банды на Сивиках
В отличие от «элитариев» на дорогих спорткарах, гонщики сообщества Kanjozoku гоняли на доступных, но очень быстрых Сивиках. Движение зародилось в Осаке в начале 80-х. Гонки проходили на автомагистралях сети Kanjo с многочисленными эстакадами и развязками. В таких условиях маневренный Honda Civic показал себя лучше всего, и быстро вытеснил все остальные автомобили, хотя на заре Kanjozoku пытались гоняться на тяжелых GT-R и Supra.
В сообщество состояло из нескольких банд, которые постоянно конкурировали между собой. Кроме того члены Kanjozoku конфликтовали с полицией и другими участниками дорожного движения, и в отличие от участников Mid Night Club, славились дурной репутацией.
Легендарные автомобили и закат стритрейсерского движения
Рассвет японских нелегальных гонок пришелся на «золотую» эпоху японского автопрома. Местные автопроизводители предлагали множество великолепных спортивных машин, по умеренной цене и с огромным потенциалом по доработке. Развивалась сопутствующая тюнинг индустрия - открывались автомастерские и тюнинг ателье. Слава JDM культуры гремела по всему миру.
Однако всему приходит конец. После лопнувшего «пузыря» японской экономики, интерес к спортивным машинам постепенно начал угасать. Кроме того за стритрейсеров взялось государство. Власти серьезно ужесточили ПДД, увеличили штрафы и повсеместно установили камеры видеофиксации. В результате многие стритрейсеры решили «завязать» с опасным хобби. Современная японская молодежь в большинстве своем к уличным гонкам интереса не питает, а то и вовсе отказывается от автомобиля как такового. Похоже, что уникальная культура нелегальных гонок в Японии ушла в историю. Хорошо это или плохо решать вам.
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Метки: jdm Япония авто автомир автомобили уличные гонки
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