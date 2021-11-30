Темная сторона JDM: японские уличные гонки 80-90-х

Однако всему приходит конец. После лопнувшего «пузыря» японской экономики, интерес к спортивным машинам постепенно начал угасать. Кроме того за стритрейсеров взялось государство. Власти серьезно ужесточили ПДД, увеличили штрафы и повсеместно установили камеры видеофиксации. В результате многие стритрейсеры решили «завязать» с опасным хобби. Современная японская молодежь в большинстве своем к уличным гонкам интереса не питает, а то и вовсе отказывается от автомобиля как такового. Похоже, что уникальная культура нелегальных гонок в Японии ушла в историю. Хорошо это или плохо решать вам.