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Кастомный Ford Bronco — отчасти классический, отчасти сверхмощный и вообще потрясающий

Кастомный Ford Bronco — отчасти классический, отчасти сверхмощный и вообще потрясающий (13 фото)

Автор:
17 ноября 2021 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: Bronco   Ford   Ford Bronco   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   рестомод   
394
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В январе, Mecum выставит на аукцион причудливый рестомод Ford Bronco 1978 года выпуска. Он имеет квадратный кузов внедорожника второго поколения, а фары от Ford Super Duty и интерьер от одного из современных грузовиков F-Series.
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Метки: Bronco   Ford   Ford Bronco   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   рестомод   
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2  комментария
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Сергей Сергеев 2 часа назад
Было время, когда делали Автомобили. А не тамагочи из фольги с двигателем от бензопилы.
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pinbalist Сергей Сергеев 37 минут назад
Среднестатистическому жителю города для поездок в магазин и на работу хватает "тамагочи с двигателем от бензопилы". Зачем ему что-то большое и прожорливое?
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