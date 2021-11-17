Кастомный Ford Bronco — отчасти классический, отчасти сверхмощный и вообще потрясающий

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В январе, Mecum выставит на аукцион причудливый рестомод Ford Bronco 1978 года выпуска. Он имеет квадратный кузов внедорожника второго поколения, а фары от Ford Super Duty и интерьер от одного из современных грузовиков F-Series.
От оригинального Ford Bronco здесь сохранились лишь рама и кузов. Решетка радиатора, передний бампер, фары и колеса здесь от пикапа Ford F-250 Super Duty.
Под капотом 5,0-литровый V8 Gen 3 мощностью 460 л.с. Коробка, 6-ступенчатый «автомат». Раздатка от Ford F-150 Raptor.
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