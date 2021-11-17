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Роскошный Bugatti Type 41 «Royale» — автомобиль, который невозможно сравнить ни с чем

Роскошный Bugatti Type 41 «Royale» — автомобиль, который невозможно сравнить ни с чем (9 фото)

Автор:
17 ноября 2021 09:24
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Bugatti Type 41   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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В 1926 году французская фирма Bugatti представила самый мощный, самый большой и самый роскошный автомобиль в мире — Bugatti Type 41. Для Этторе Бугатти он стал наивысшим достижением в карьере конструктора. На момент выхода Type 41 не знал себе равных как по техническим характеристикам, так и по качеству исполнения. Автомобиль для великих монарших особ и императорских фамилий, который называли не иначе как Royale (Королевский).
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Метки: Bugatti   Bugatti Type 41   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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