Роскошный Bugatti Type 41 «Royale» — автомобиль, который невозможно сравнить ни с чем

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В 1926 году французская фирма Bugatti представила самый мощный, самый большой и самый роскошный автомобиль в мире — Bugatti Type 41. Для Этторе Бугатти он стал наивысшим достижением в карьере конструктора. На момент выхода Type 41 не знал себе равных как по техническим характеристикам, так и по качеству исполнения. Автомобиль для великих монарших особ и императорских фамилий, который называли не иначе как Royale (Королевский).
Type 41 и Жан Бугатти
Автомобили Bugatti довоенной постройки в большинстве своем представляли собой явление исключительное. Какую машину этой марки не возьми, все они выделялись на фоне конкурентов. Вспомнить хотя бы крошечный, но невероятно быстрый Type 13 или феноменально успешный гоночный Type 35, выигравший более тысячи автогонок. Но среди этого славного семейства Type 41, стоял особняком. Автомобиль задумывался как первый особо роскошный Bugatti — оппонент для лучших моделей Hispano-Suiza и Rolls-Royce. Хотя по правде говоря то был совсем не оппонент, а самый настоящий «ybийц@», если говорить языком современных маркетологов. Впрочем, для Этторе Бугатти победа над конкурентами не являлась самоцелью, прежде всего он строил самый лучший в мире автомобиль.
Двигатель Bugatti Type 41 также выглядел весьма элегантно
Как следствие при постройке первого Type 41, Бугатти ни на чем не экономил. В основу шасси была положена мощная лонжеронная рама с выгибом в задней части. К ней крепились зависимые подвески на полиэллиптических рессорах спереди и четверть-эллиптических рессорах сзади. При этом мосты находились друг от друга на огромном расстоянии в 4570 мм! За передней осью, на раме располагался исполинских размеров 8-цилиндровый рядный мотор объемом 14,7 л мощностью 300 л.с!
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Прототип Bugatti Type 41 с кузовом Packard
Двигатель уходящий своими корнями в авиацию обладал весьма передовой конструкцией. Он имел верхнее расположение распределительного вала и клапанов (по три на цилиндр — два впускных, один выпускной), две независимые системы зажигания с двумя свечами на цилиндр, систему смазки с сухим картером и девятиопорный коленчатый вал. Полутораметровый блок цилиндров отливался из чугуна от чего весил мотор изрядно — 350 кг. Чтобы его уравновесить — сцепление, механическая трехступенчатая коробка передач и главная передача заднего моста были объеденины в единый агрегат, который располагался в задней части рамы. Тормоза всех колес барабанные, с механическим приводом. По заведенной в Бугатти традиции, тормозные барабаны были интегрированы в колеса и снимались только вместе с ними.
Первое шасси под номером 41100 было построено в сентябре 1926 года. На время ходовых испытаний шасси накрыли кузовом типа торпедо, от автомобиля Packard. В таком виде машина просуществовала до октября 1928 года, пока кузов не сменили на двухместный собственной постройки. В общей сложности на шасси 41100 побывало пять кузовов — последний из которых имел название Coupe Napoleon. Этот кузов за авторством Жана, сына Этторе Бугатти, представлял собой верх изящества и элегантности.
Автомобиль в кузове Coupe Napoleon
Четырехдверный брогам с пониженной высотой кабины по бокам имел огромные, в половину от общей длины автомобиля, передние крылья. Передний фасад с фирменной овальной решеткой радиатора, украшала фигурка слона работы прославленного скульптора-анималиста и брата Эторе Бугатти, Рембрандта Бугатти. В закрытой кабине с комфортом могли разместиться два человека к услугам которых предлагался мягкий диван с подлокотником и стеклянная крыша.
Исполинский Type 41 (длина 6400 мм, ширина 2100 мм) на фоне Bugatti Atlantic и Bugatti Veyron
Мощный мотор в одночасье превратил Bugatti Type 41 в самый быстрый автомобиль в своем классе. Несмотря на немалый вес в 3000 кг, автомобиль мог разгоняться до 205 км/ч. На высокой скорости Type 41 демонстрировал чудеса стабильности, а в поворотах минимальный крен. Кроме того чудовищный крутящий момент в 785 Нм позволял не беспокоиться о выборе передачи, машина с легкостью трогалась даже с третьей скорости. При этом до 100 км/ч «сорок первый» разгонялся всего за 12 секунд, как хороший современный автомобиль.
Завершив необходимый цикл испытаний, Бугатти внес некоторые изменения в конструкцию. Он укоротил колесную базу до 4300 мм, а также уменьшил рабочий объем до 12,7 л, мощность при этом упала до 250 л.с. Именно в такой спецификации построено второе шасси под номером 41111. Для него Жан Бугатти создал эффектный двухместный кузов типа родстер, причем без передних световых приборов. Так пожелал заказчик — французский текстильный магнат Арман Эдер, который не захотел портить внешний вид своей машины.
Завершив необходимый цикл испытаний, Бугатти внес некоторые изменения в конструкцию. Он укоротил колесную базу до 4300 мм, а также уменьшил рабочий объем до 12,7 л, мощность при этом упала до 250 л.с. Именно в такой спецификации построено второе шасси под номером 41111. Для него Жан Бугатти создал эффектный двухместный кузов типа родстер, причем без передних световых приборов. Так пожелал заказчик — французский текстильный магнат Арман Эдер, который не захотел портить внешний вид своей машины.
Type 41 41131 в кузове лимузин от фирмы Park Ward
Вообще с заказчиками у Бугатти были определенного рода проблемы. Первоначально он предполагал выпустить как минимум 25 автомобилей серии Type 41, но в начале 30-х в мире бушевал экономический кризис и покупать настолько дорогие машины нашлось не слишком много желающих. В 1932 году шасси № 41121 было продано немецкому врачу Йозефу Фуксу. Кузов типа кабриолет он заказал у известной немецкой кузовостроительной фирмы Weinberger. В том же году для английского промышленника Катберта Фостера собрали четвертую машину на шасси 41131 в роскошном кузове лимузин. И все, более покупателей на лучшие в мире автомобили не нашлось, хотя Бугатти успел построить еще две машины. Bugatti Type 41 Royale превосходили в цене своих ближайших конкуреентов в несколько раз. К примеру первый серийный Royale был продан Арману Эдеру за 5250 фунтов стерлингов. Для сравнения самый роскошный Rolls-Royce Phantom аналогичного года выпуска стоил 1900 фунтов.
Пятый автомобиль на шасси 41141 с кузовом купе не нашел своего покупателя и хранился в семье Бугатти до 1950 года
Поэтому не удивительно, что владельцы берегли свои «Ройялы» как зеницу ока и все они сохранились до наших дней! Конечно за это время автомобили не раз и не два сменили своих владельцев, стоимость их при этом росла, а сейчас достигла совсем неприличных значений. К примеру в 1983 году на аукционе Кристи один из автомобилей был продан за 8,7 млн долларов (около 16 млн с учетом инфляции)! Как бы то ни было Этторе Бугатти удалось создать поистине выдающийся автомобиль, один из лучших в истории фирмы. Сравнится с ним мог разве что только Bugatti Atlantic. Но о нем поговорим в другой раз.
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