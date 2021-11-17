Роскошный Bugatti Type 41 «Royale» — автомобиль, который невозможно сравнить ни с чем

Поэтому не удивительно, что владельцы берегли свои «Ройялы» как зеницу ока и все они сохранились до наших дней! Конечно за это время автомобили не раз и не два сменили своих владельцев, стоимость их при этом росла, а сейчас достигла совсем неприличных значений. К примеру в 1983 году на аукционе Кристи один из автомобилей был продан за 8,7 млн долларов (около 16 млн с учетом инфляции)! Как бы то ни было Этторе Бугатти удалось создать поистине выдающийся автомобиль, один из лучших в истории фирмы. Сравнится с ним мог разве что только Bugatti Atlantic. Но о нем поговорим в другой раз.