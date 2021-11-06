Небесная "Формула-1": в Австралии состоялись первые гонки летающих машин

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Два летающих гоночных автомобиля впервые вышли на старт в трехмерных автогонках, которые прошли в небе над Аделаидой. Таким образом производители проверяли машины в преддверии их дебюта в пилотируемой гонке в 2022 году.
Пара летающих гоночных автомобилей соревновались в скорости в небе над Австралией в рамках испытаний перед новой серией пилотируемых гонок, которая начнется в 2022 году.
Две скоростных машины Alauda Aeronautics Mk3 управлялись дистанционно и двигались со скоростью около 140 км/ч по коридору длиной около 300 метров.
Две скоростных машины Alauda Aeronautics Mk3 управлялись дистанционно и двигались со скоростью около 140 км/ч по коридору длиной около 300 метров.
Организованная компанией Airspeeder гонка в небе над Аделаидой была призвана продемонстрировать потенциал новых соревнований под названием EXA Series. Серия стартов начнется в следующем году, причем в ходе гонок автомобили с электронным вертикальным взлетом и посадкой будут соревноваться с пилотом на борту.
«EXA - это экстремальные гонки на близком расстоянии, которые ведут нас к Гран-при пилотируемых летающих автомобилей», - написала компания Airspeeder на своем веб-сайте.
На видео видно, как пилоты и экипаж стоят на стартовой линии с пультами дистанционного управления в руках, а вокруг мультикоптеров взрываются шлейфы пыли.
Летающие машины весом около 100 кг сделаны из углеродного волокна. Легкие аппараты проходят от взлета до пересечения финишной черты за считанные секунды. Аппараты разгоняются с нуля до 100 км/ч всего за 2,3 секунды.
Нынешнему поколению летательных аппаратов Alauda требуется внешний пилот, но у следующего поколения человек в кабине будет управлять машиной напрямую. Компания усердно работает над созданием версии своего гоночного автомобиля Mk4, который будет работать с пилотами-людьми, но сначала им необходимо создать «силовое поле». Оно будет использовать LiDAR и другие радарные технологии и будет полностью виртуальным, предназначенным, чтобы сигнализировать другому летающему автомобилю, что он «слишком близко».
Летающие машины весом около 100 кг сделаны из углеродного волокна. Легкие аппараты проходят от взлета до пересечения финишной черты за считанные секунды. Аппараты разгоняются с нуля до 100 км/ч всего за 2,3 секунды.
Нынешнему поколению летательных аппаратов Alauda требуется внешний пилот, но у следующего поколения человек в кабине будет управлять машиной напрямую. Компания усердно работает над созданием версии своего гоночного автомобиля Mk4, который будет работать с пилотами-людьми, но сначала им необходимо создать «силовое поле». Оно будет использовать LiDAR и другие радарные технологии и будет полностью виртуальным, предназначенным, чтобы сигнализировать другому летающему автомобилю, что он «слишком близко».
«Наша миссия - ускорить развитие передовых авиационных технологий за счет спортивных соревнований, - говорится в заявлении Airspeeder. - Эта революция мобильности, подкрепленная технологиями будущего, трансформирует городскую воздушную мобильность (UAM), глобальную логистику и даже медицину. И дистанционно пилотируемая программа Mk3, и пилотируемые летающие машины Airspeeder Mk4 обеспечат безопасную среду, в которой появятся ключевые инновации в области безопасности».
По прогнозам аналитиков Morgan Stanley, к 2050 году отрасль автомобилей с электронным вертикальным взлетом и посадкой будет стоить более $1,5 триллиона.
Уже скоро летающие машины покажут свои возможности в первом в истории сезоне беспилотных гонок, а затем и автомобили с пилотами поднимутся в воздух, соревнуясь в умениях с электроникой.
Ожидается, что во втором сезоне гонок, в 2022 году, будут задействованы вертолеты Mk4, и пилот впервые попадет в кабину.
Несмотря на то, что гонка летающих машин - захватывающее зрелище, компания заявляет, что ориентируется совсем не на шоу, а хочет ускорить развитие «революции мобильности». «Спорт следующего поколения играет ту же роль, что пионеры Формулы-1 почти столетие назад: они стимулировали техническое развитие и формирование общественного признания новой революции в области мобильности, - говорится в заявлении компании. - Этот сектор призван преобразовать городской воздушный транспорт, глобальную логистику и даже медицинский транспорт дальнего следования с помощью использования воздушного транспорта с чистым воздухом и нулевыми выбросами».
Несмотря на то, что гонка летающих машин - захватывающее зрелище, компания заявляет, что ориентируется совсем не на шоу, а хочет ускорить развитие «революции мобильности». «Спорт следующего поколения играет ту же роль, что пионеры Формулы-1 почти столетие назад: они стимулировали техническое развитие и формирование общественного признания новой революции в области мобильности, - говорится в заявлении компании. - Этот сектор призван преобразовать городской воздушный транспорт, глобальную логистику и даже медицинский транспорт дальнего следования с помощью использования воздушного транспорта с чистым воздухом и нулевыми выбросами».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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