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Небесная "Формула-1": в Австралии состоялись первые гонки летающих машин

Небесная "Формула-1": в Австралии состоялись первые гонки летающих машин (8 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   аделаида   гонки   летащющие машины   небесные гонки   новости   трехмерный автоспорт   
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Два летающих гоночных автомобиля впервые вышли на старт в трехмерных автогонках, которые прошли в небе над Аделаидой. Таким образом производители проверяли машины в преддверии их дебюта в пилотируемой гонке в 2022 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   автомобили   аделаида   гонки   летащющие машины   небесные гонки   новости   трехмерный автоспорт   
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