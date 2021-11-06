Небесная "Формула-1": в Австралии состоялись первые гонки летающих машин

На видео видно, как пилоты и экипаж стоят на стартовой линии с пультами дистанционного управления в руках, а вокруг мультикоптеров взрываются шлейфы пыли.

Летающие машины весом около 100 кг сделаны из углеродного волокна. Легкие аппараты проходят от взлета до пересечения финишной черты за считанные секунды. Аппараты разгоняются с нуля до 100 км/ч всего за 2,3 секунды.

Нынешнему поколению летательных аппаратов Alauda требуется внешний пилот, но у следующего поколения человек в кабине будет управлять машиной напрямую. Компания усердно работает над созданием версии своего гоночного автомобиля Mk4, который будет работать с пилотами-людьми, но сначала им необходимо создать «силовое поле». Оно будет использовать LiDAR и другие радарные технологии и будет полностью виртуальным, предназначенным, чтобы сигнализировать другому летающему автомобилю, что он «слишком близко».