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Toyota Soarer Aerocabin 1989 — это кабриолет со складным жестким верхом, о котором вы, вероятно, никогда не слышали

Toyota Soarer Aerocabin 1989 — это кабриолет со складным жестким верхом, о котором вы, вероятно, никогда не слышали (39 фото + 4 видео)

Автор:
20 октября 2021 10:50
Сообщество : Автомир
Метки: Soarer   Toyota   Toyota Soarer   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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В настоящее время Toyota Soarer (также известный как Lexus SC в последующих поколениях) считается двоюродным братом Supra. Однако у Soarer была когда-то одна модификация, которой не было у Supra, это был вариант кабриолета с жесткой крышей с электроприводом.

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Метки: Soarer   Toyota   Toyota Soarer   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Совранский 2 часа назад
делали ж автомобили с "душой"! - эх...
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Вася Куралесофф Полчаса назад
У меня была Супра 89 года. И крыша у нее снималась. Не складывалась в багажник, а просто снималась и можно было ездить кабрио. Но сказать по правде я ее снимал один раз и то, чтобы посмотреть как смотрится. У нас дожди летом часто, непрактично кабриолет. Автор ты ошибся утверждая, что Супр нет со съемной крышей.
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