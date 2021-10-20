Toyota Soarer Aerocabin 1989 — это кабриолет со складным жестким верхом, о котором вы, вероятно, никогда не слышали

В настоящее время Toyota Soarer (также известный как Lexus SC в последующих поколениях) считается двоюродным братом Supra. Однако у Soarer была когда-то одна модификация, которой не было у Supra, это был вариант кабриолета с жесткой крышей с электроприводом.

0 Источник: На онлайн-аукционе Cars and Bids появился в продаже необычный экземпляр японского купе-кабриолета Toyota Soarer. Это редкая версия со складным жёстким верхом, которая под названием Aerocabin выпускалась всего два месяца 1989 года, пережившая, кроме того, некоторые доработки. Кабриолет с пробегом в 96 тысяч километров оценён в 28 500 долларов (чуть более 2 миллионов рублей), но торги продлятся ещё один день.

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0 Источник: Кабриолет Soarer Aerocabin отличался необычной конструкцией крыши: её верхняя и задняя панели при помощи сервоприводов складывались в багажник, при этом сохранялись задние боковые окна и силовая поперечина между ними. Ещё одна особенность модели — электронная панель приборов.

0 Источник: Всего Toyota собрала только 500 экземпляров Aerocabin, которые выпускались в максимальной комплектации и оснащались самыми мощными на тот момент моторами из доступных — трёхлитровыми рядными «шестёрками» с турбонаддувом. Развивали они 240 л.с., однако двигатель выставленного на продажу экземпляра доработан. Он снабжён, к примеру, интеркулером, модернизированным впуском и альтернативной выхлопной системой. Коробка — четырёхступенчатый «автомат».

0 Источник: Кроме того, Toyota Soarer оснащён регулируемыми койловерами и распоркой стоек, 18-дюймовыми колёсными дисками BBS и тормозами Brembo. Для передней оси механизмы позаимствованы у Mercedes-Benz S500, для задней — у Mitsubishi Lancer Evolution четвёртого поколения. Наконец, кабриолет располагает развитой аудиосистемой с CD-чейнджером и усилителем.

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В настоящее время Toyota Soarer (также известный как Lexus SC в последующих поколениях) считается двоюродным братом Supra. Однако у Soarer была когда-то одна модификация, которой не было у Supra, это был вариант кабриолета с жесткой крышей с электроприводом. 2021-10-20T10:50:32+03:00

В настоящее время Toyota Soarer (также известный как Lexus SC в последующих поколениях) считается двоюродным братом Supra. Однако у Soarer была когда-то одна модификация, которой не было у Supra, это был вариант кабриолета с жесткой крышей с электроприводом. 2021-10-20T10:50:32+03:00

В настоящее время Toyota Soarer (также известный как Lexus SC в последующих поколениях) считается двоюродным братом Supra. Однако у Soarer была когда-то одна модификация, которой не было у Supra, это был вариант кабриолета с жесткой крышей с электроприводом. 2021-10-20T10:50:32+03:00