FISHKINET
Сообщество Аварии 4885 постов • 475 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Маленькая девочка на самокате попала под машину, но все закончилось благополучно

Маленькая девочка на самокате попала под машину, но все закончилось благополучно (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 12:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   самокат   
372
1
1
В городе Мирный в Архангельской области 47-летняя автомобилистка на «Рено» сбила маленькую девочку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   самокат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Опаньки 3 часа назад
Сука и продолжает ехать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Михаил Сметанкин 43 секунды назад
Она что, вместо того, чтобы затормозить, просто закрыла глаза и начала орать? Ей за руль вообще нельзя садиться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Михаил 19 минут назад
Это ведь нифига не случайность, не паника и не "нога соскользнула"!
Во первых, должна была пропустить всех, даже если бы там не было пешеходного перехода, т.к. совершала поворот.
Во вторых, должна была сбавить скорость перед пешеходным переходом.
В третьих - пропустить всех на пешеходном переходе (очевидно, что она этого не сделала, т.к. не могла убедиться, что на переходе никого нет).
В четвертых - не могла продолжать движение пока не увидит, что за автобусом никого нет.
Ну и то, что она не способна контролировать свои действия и при этом, сволочь, все таки села за руль - нельзя ничем оправдать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор Штурмаревич Полчаса назад
Такие водятельницы получаются из девочек ударившихся в детстве головой об машину или песочницу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Valiko Полчаса назад
Едет быстрее, чем видит и соображает. Хотя мозгов там нет вообще.
Дитё тоже не научено пешком ходить по ПЕШЕХОДНОМУ переходу - родителей на ковер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Антон 2 часа назад
А как девочка вообще выжила? Она же просто проехала по ней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
EvilHomer 2 часа назад
Только баба может продолжить ехать в такой ситуации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17 В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17 Авария дня. Пьяный водитель Mercedes устроил жуткое ДТП Авария дня. Пьяный водитель Mercedes устроил жуткое ДТП Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Молодой водитель насмерть сбил пенсионера на «зебре» Молодой водитель насмерть сбил пенсионера на «зебре» В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1811320



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал "Иван Васильевич меняет профессию"
0
26
Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал "Иван Васильевич меняет профессию"
"Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале
8
500
"Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном...
Набирающие популярность в сообществах
Действительно ли сахар достоин называться сладкой смертью?
0
5
Действительно ли сахар достоин называться сладкой смертью?
Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если температура повысится
0
24
Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если...
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео)
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
3
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#как приготовить#Юмор#интересно#автомир#дтп#люди#факты#еда#обед
#Рецепт#кухня#животные#завтрак#Ynews#прикол#новости#Разное#фотографии#аварии
#фото#суп#Россия#автомобили#история#в мире#СССР#подборка#рассольник#кино

На что жалуетесь?

Вернуться