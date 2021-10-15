Маленькая девочка на самокате попала под машину, но все закончилось благополучно

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В городе Мирный в Архангельской области 47-летняя автомобилистка на «Рено» сбила маленькую девочку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп пешехода сбили самокат
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Во первых, должна была пропустить всех, даже если бы там не было пешеходного перехода, т.к. совершала поворот.
Во вторых, должна была сбавить скорость перед пешеходным переходом.
В третьих - пропустить всех на пешеходном переходе (очевидно, что она этого не сделала, т.к. не могла убедиться, что на переходе никого нет).
В четвертых - не могла продолжать движение пока не увидит, что за автобусом никого нет.
Ну и то, что она не способна контролировать свои действия и при этом, сволочь, все таки села за руль - нельзя ничем оправдать!
Дитё тоже не научено пешком ходить по ПЕШЕХОДНОМУ переходу - родителей на ковер.