Спорное ДТП: водителя признали виновным и ему пришлось оспаривать решение в суде

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На Рябовском шоссе при въезде в Санкт-Петербург владелец автомобиля с регистратором столкнулся с Chevrolet Tahoe, водитель которого резко перестроился. Виновным в ДТП признали автора видео, ему пришлось оспаривать решение в суде.
Справедливости ради, стоит отметить, что скорость у регистратора была немаленькая...
Авторский пост
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При всем уважении, рег даже не пытался затормозить, вместо того чтобы гудеть мог бы просто дать по тормозам. Я уже не говорю кто там прав или виноват, кто должен платить штраф и.т.д. Я говорю о том что у рега была возможность остоновиться и сохранить свою машину. А так же избежать гемморой с судом и страховой компанией...
8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления,...
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения...
"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
Я вижу , что Шевролет нарушил 8,1 и 8,4
8,4 - потому , что автор изменил свою скорость, а значит не выполнено требование Уступить дорогу...
Но на месте рега, мне кажется, что успеть затормозить можно было...
Мало того, он должен был начать тормозить.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.