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Спорное ДТП: водителя признали виновным и ему пришлось оспаривать решение в суде

Спорное ДТП: водителя признали виновным и ему пришлось оспаривать решение в суде (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 13:47
Сообщество : Аварии
Метки: Кто виноват   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пдд   подрезал   суд   
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На Рябовском шоссе при въезде в Санкт-Петербург владелец автомобиля с регистратором столкнулся с Chevrolet Tahoe, водитель которого резко перестроился. Виновным в ДТП признали автора видео, ему пришлось оспаривать решение в суде.

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Метки: Кто виноват   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пдд   подрезал   суд   
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32  комментария
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64k
Viktor 11 часов назад
Тут три раза тормознуть можно было, но рег вместо тормоза на сигнал давил!

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5k
bum_er Час назад
Он сигналом пытался тормозить, не получилось.
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614
Werewolf_LT 2 часа назад
Рег - осёл... Если я еду с превышением, то и смотрю, чо б никто не успел влезть в мою полосу, а если еспевают - то оттормаживаюсь и корю себя, что недостаточно быстро ехал. Въехать в зад - фиаско.... Я не знаю насколько надо необдуманно ехать, что въехать в кого-то...
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2k
Литоффчег 6 часов назад
ДТП с четвёртой по шестой секунды. Три секунды на реакцию. А в каментах стало быть одни иксмены - на четвёртой секунде подрез, на пятой торможение, на шестой бум. Фигася вы быстрые если за три секунды и понять что происходит, и решить что делать и сделать. Извините мальчики, но без подготовки такое только в фильмах. Или если заранее знаешь что произойдёт.
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23k
Сергей Алексеевич 6 часов назад
В 2007-м году ехал по набережной Санкт-Петербурга в правой полосе, на автобусной остановке голосовала женщина, я частенько подвозил пассажиров до метро, поскольку автобусы тоже в пробке стояли и пассажиры опаздывали на свою работу, да и вообще 100-200 рублей лишними не бывают если по пути, в общем я начал тормозить, не резко, но тут мне в зад на огромной скорости прилетает Ниссан Альмера с московскими номерами, водитель ниссана видел что я хочу остановиться и решил по-быстрому проскочить между мной и газелью, что ехала слева от меня во втором ряду чуть на удалении, но такой хитрожопый манёвр не получился и он влетел своей правой частью морды мне в левую заднюю часть, я спокойно ждал ПИДРил (ГАИшников) и был на 100% уверен что виноват водитель ниссана, однако придорожные гниды (это я опять про ГАИшников) после общения с ним вдруг сразу сделали меня виноватым, я был в а..уе, поехали на группу разбора, там пидрилина (это я про старшего инспектора ГАИ) брызгая слюной орал мне что не собирается выслушивать моё мнение - раз он так решил так и будет - виноват я потому что не уступил дорогу, на вопрос какую именно дорогу я не уступил вдруг сказал что я остановился в неположенном месте, а именно на автобусной остановке, я естественно написал заявление что я не согласен и был назначен суд на котором присутствовал только я и судья даже ничего не слушала, а сразу дала определение что я виноват и на этом точка, учитывая то что я ехал на боевом джипе, на котором много раз участвовал в соревнованиях по бездорожью и он у меня был побит в разной степени тяжести по кругу, а задний бампер вообще стоял силовой и практически повреждений не понёс (оторвало только пластиковый боковой клык и немного помяло, что я исправил в гараже при помощи лома), то я решил больше не бороться и оставить как есть, пусть подавятся, однако потом у меня было 2 суда против их страховой компании, которая хотела возмещения от меня суммы в 4000 евро за ремонт ниссана, на втором суде по совету знакомых адвокатов я заявил о необходимости проведения повторного расследования ДТП и привлечения к ответственности всех ГАИшников, которые выносили неправомерные заключения, после этого на следующий день мне позвонил секретарь судьи и объявил что свои требования московская страховая компания с меня сняла и что дело закрыто.
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4k
Vlad 6 часов назад
Рег человек-гудок, такие тормозят клаксоном. Было бы справедливым здесь обоим нарушения вхерачить (по факту так и было), чтоб никому возмещения небыло.
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19k
Евгений 7 часов назад
У меня было схожее ДТП. Тогда регистраторов ещё не было. Второй водитель сам сознался, что перестроился передо мной. Только это меня и спасло. Иначе была бы моя вина.
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20k
Matrosskin 9 часов назад
Блд, не клаксон надо жать а тормоз ! Он реально думал что от клаксона Тахо подпрыгнет и он успеет проехать ?
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7k
Игорь 10 часов назад
оба проспали
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1k
Дмитрий 10 часов назад
На тахо мудак, нарушил ПДД, не уступив дорогу, и был бы виноват в ДТП, если бы рег его не заметил. Но рег заматил, ибо долго гудел и вообще не тормозил. Рег - дебил и виновник ДТП - у него была техническая возможность избежать ДТП, а обязанность это сделать прописана в ПДД. Очень жаль, если суд решил иначе. В идеале, конечно, лишить бы обоих прав и направить на полное переобучение в автошколе с последующим экзаменом для их возврата.
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849
Злодей 10 часов назад
Глонас то работает ))
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577
Ольга 10 часов назад
Владелец регистратора даже не думал тормозить.
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27k
Андрей Эйнав 10 часов назад
Честно говоря,они оба хороши!Один перестраивается не глядя и не врубая поворотники,а второй-летит ,как угорелый,по правому ряду,вместо того,чтобы притормозить в такой сомнительной ситуации.Обоюдочка там,чисто конкретная!Зы. Я,конечно,не так давно за рулем,43 годика всего,но мне так кажется.
ИМХО,конечно,и Удачи, нам всем, на трассе!
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39k
dima423 10 часов назад
вина рега тут однозначно есть)
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5k
Алексей 10 часов назад
Похоже, причиной резкого маневра Тахо был уход от столкновения с резко тормознувшим оранжевым авто, что, конечно, его ничуть не оправдывает.
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19k
иванов дмитрий 10 часов назад
Интересно , рег вообще тормозить собирался ? метров через 50 , машины просто стояли , он бы об них ?
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29k
ACU900 11 часов назад
Анекдот:
Мужик сдает на права Инспектор задает вопрос: "Ты едишь по узкой дороге,слева обрыв, справа скала, и тут дорогу переходит девушка с собачкой. Что будешь давить (объехать ты не можешь)" Ну мужик говорит "придется давить собачку" Инспектор: "Идиот, тормоз надо давить"

При всем уважении, рег даже не пытался затормозить, вместо того чтобы гудеть мог бы просто дать по тормозам. Я уже не говорю кто там прав или виноват, кто должен платить штраф и.т.д. Я говорю о том что у рега была возможность остоновиться и сохранить свою машину. А так же избежать гемморой с судом и страховой компанией...
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2k
Gelosum 11 часов назад
Если по ПДД, то :

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления,...

8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения...

"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Я вижу , что Шевролет нарушил 8,1 и 8,4
8,4 - потому , что автор изменил свою скорость, а значит не выполнено требование Уступить дорогу...

Но на месте рега, мне кажется, что успеть затормозить можно было...
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2k
Hunde Beißer2 11 часов назад
Очередной мудак который тормозит клаксоном,и говорит не виноватая я! Въехал в жопу - отвечай!
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4k
Максим 11 часов назад
Да, на Тахо мужик реально резкий и дерзкий. Все таки по зеркалам надо смотреть, а маневры совершать более предсказуемые.
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