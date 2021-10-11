В Тюмени 18-летняя девушка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под эвакуатор

322
1
1
В Тюмени на улице 50 лет Октября эвакуатор сбил 18-летнюю девушку. Она вместе со своей подругой пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.
— Впервые за всю жизнь стал свидетелем страшного ДТП. Слава богу, что был видеорегистратор у таксиста, которого я заказал. Это поможет следствию выявить виновника ДТП. Произошло так всё быстро... Ужас просто, удар был страшной силы, — рассказал очевидец. — Девочке желаю здоровья, надеюсь, что будет всё хорошо. Водителя жалко, плакал навзрыд, находился в шоковом состоянии.
Врачи уточнили состояние девушки.
— Вызов поступил 8 октября в 10:38, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:44. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациентка находится в коме, получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы, переломов костей свода и основания черепа, перелома ключицы, ушибов и ссадин. Состояние оценивается как крайне тяжелое, — прокомментировал депздрав.
— Вызов поступил 8 октября в 10:38, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:44. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациентка находится в коме, получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы, переломов костей свода и основания черепа, перелома ключицы, ушибов и ссадин. Состояние оценивается как крайне тяжелое, — прокомментировал депздрав.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. На Ставрополье насмерть сбили школьника
- Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину
- В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину
- Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку
- Авария дня. Пьяный водитель Mercedes устроил жуткое ДТП
Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп пешехода сбили
17
Понравилось17
Новости партнёров
Поскольку она бежала по проезжей части, да ещё между автомобилями, то у водителя эвакуатора практически не было шансов вовремя среагировать.