В Тюмени 18-летняя девушка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под эвакуатор

— Впервые за всю жизнь стал свидетелем страшного ДТП. Слава богу, что был видеорегистратор у таксиста, которого я заказал. Это поможет следствию выявить виновника ДТП. Произошло так всё быстро... Ужас просто, удар был страшной силы, — рассказал очевидец. — Девочке желаю здоровья, надеюсь, что будет всё хорошо. Водителя жалко, плакал навзрыд, находился в шоковом состоянии.