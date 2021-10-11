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В Тюмени 18-летняя девушка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под эвакуатор

В Тюмени 18-летняя девушка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под эвакуатор (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 13:38
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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В Тюмени на улице 50 лет Октября эвакуатор сбил 18-летнюю девушку. Она вместе со своей подругой пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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11  комментариев
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673
Darki Час назад
Сочувствую только водителю эвакуатора.Дура хотела убиться,дура убилась.
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20k
Matrosskin Полчаса назад
Печально в этой истории то, что хоть водителя эвакуатора и признают невиновным в ДТП (если он не превышал скорость), но при этом он всё равно будет являться "лицом, управляющим средством повышенной опасности" и только из-за этого будет должен этой курице безголовой денег. Не говоря уже о потраченных нервах, времени и упущенных доходов 9вряд ли он для своего удовольствия катается на эвакуаторе). Тот, кто ввёл этот пункт прямо ответственен за вот такие вот ДТП. Потому что по факту - пешеход при таком вот перебегании рискует только 500-ми рублями, да и это нарушение игнорируется гайцами в 99,9% случаев, им не интересно с этим заморачиваться. О своей жизни и здоровье люди не думают в принципе - иначе бы никто не пил палёную водку. не жрал в макдаках и вот это вот всё. Зато если бы пришлось сами платить и штраф нормальный, и лечение своё оплачивать, и ущерб от ДТП, а это всё широко бы освещалось: "Вот Маша. Она тупая и бегала через дорогу. Счас она ходит на костылях (потому что протезирование головки бедра стоит слишком дорого) и должна ещё несколько тыс рублей водителю эвакуатора. Не будь как Маша" - вот глядишь на кого-то бы и подействовало.. Безнаказанность ведёт к нарушениям, известный факт. но проще на кого-то свалить, конечно.
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11k
ЕвгенийДончак 42 минуты назад
Искренне жаль водителя эвакуатора...
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22k
Юрьевич 49 минут назад
Мне показалось, что вторая девушка в капюшоне ей "Стой" закричала на 9 сек видео.
Поскольку она бежала по проезжей части, да ещё между автомобилями, то у водителя эвакуатора практически не было шансов вовремя среагировать.
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2k
boom Час назад
Токсичная краска для волос впиталась и напрочь разъела мозг
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1k
Электрик Час назад
18 лет - какой она ребёнок-то??? Самое главное, что перебегая дорогу в неположенном месте она даже не удосужилась голову повернуть - это как вообще??? А водителю эвакуатора каково??? А ведь всего то нужно было на 2 секунды остановится и посмотреть налево!!!
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257
Серега Электрик Час назад
Всего то нужно было дойти до пешеходного перехода,убедиться в безопасности и пойти домой к маме и папе,живой и здоровой.
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