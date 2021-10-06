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Один едет по встречной, а другой не смотрит по сторонам

Один едет по встречной, а другой не смотрит по сторонам (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 13:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   одностороннее движение   
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В подмосковном городе Одинцово водитель Audi двигался против «шерсти» по дороге с односторонним движением и столкнулся с выехавшим Mercedes.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   одностороннее движение   
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3  комментария
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Очевидное-Невероятное 2 часа назад
В начале висит знак "одностороннее движение", а для кого тогда остальные знаки???

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Johnny

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