Один едет по встречной, а другой не смотрит по сторонам

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В подмосковном городе Одинцово водитель Audi двигался против «шерсти» по дороге с односторонним движением и столкнулся с выехавшим Mercedes.
Авторский пост
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