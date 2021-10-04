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Привинтили на славу: автомобильные номера

Привинтили на славу: автомобильные номера (18 фото)

Автор:
04 октября 2021 10:57
Сообщество : Автомир
Метки: автомобильные номера   автоподборка   магия цифр   номера   подборка   совпадения   
1854
18

Подборка по-настоящему интересных номеров, собранных на просторах России и Европы. Есть в этой подборке и необъяснимые случаи.

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Метки: автомобильные номера   автоподборка   магия цифр   номера   подборка   совпадения   
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9  комментариев
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1k
sedoisever Час назад
Покупать "красивый" номер за бешеные..., да за любые деньги, считаю самым большим дебилизмом.
Правильно, что где-то (не помню) такие номера вешают на мусоровозы.
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42k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Коми еще не имеет трехзначного номера региона, фотошоп.
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425
Ольга 53 минуты назад
А как могут быть у разных машин одинаковые номера?
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