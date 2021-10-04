Привинтили на славу: автомобильные номера

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Подборка по-настоящему интересных номеров, собранных на просторах России и Европы. Есть в этой подборке и необъяснимые случаи.
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Правильно, что где-то (не помню) такие номера вешают на мусоровозы.