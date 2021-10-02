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В Москве на северо-западе сгорел заживо водитель спортивного автомобиля Audi R8 после ДТП. Хорошо, что никого не забрал с собой на тот свет. Сообщается, что у него было на момент ДТП 687 неоплаченных штрафов. Некоторое время назад в Москве в ДТП попал блогер, у которого было под 1000 неоплаченных штрафов.Неужели в наш век цифровизации и тотального видеонаблюдения нереально вычислить подобных личностей до тех пор, пока они не убили кучу народу на своем автомобиле? Прочитал в одном интервью руководителя ГИБДД, где он рассказывал, что они не могут устраивать поиски конкретного автомобиля на котором числиться куча нарушений и ловить его с помощью сотрудников ГИБДД. Постойте, но как это отличается от плана "Перехват" или как он там называется когда ищут автомобиль преступника? Его так же вычисляют на камерах и останавливают, ловят постами ДПС.Бред какой-то. Ведь водитель с 1000 неоплаченных штрафов ничем не лучше преступника и представляет собой такую же опасность.Взятки? Ну наверняка откупаются взятками, но если в ГИБДД будут решать, что после какого-то предела штрафов нужно задержать автомобиль, изъять его на автостоянку и разбираться с водителем, то тут уже мало какие связи и взятки прокатят.Почему в этом направлении у нас в стране вообще ничего не делается и об этом даже не говорят вот таких периодических случаев я не знаю. На пути следования таких придурков может оказаться каждый.