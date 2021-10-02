Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на северо-западе Москвы

От автомобиля осталось лишь несколько обугленных фрагментов, как и от водителя. К счастью, посторонние люди в аварии не пострадали.