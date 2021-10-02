Машины Джеймса Бонда всегда в цене

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10 автомобилей Джеймса Бонда, которым довелось попасть на аукцион, принесли владельцам неплохие барыши: самая дорогая из них была продана на 5000% дороже, чем стандартная версия автомобиля в салоне.
Машина, на которой ездил Джеймс Бонд, - это знак качества, который стоит немаленьких денег! Это доказывает судьба десяти машин агента 007, которые были выставлены на аукционы и были проданы в разы дороже менее прославленных аналогов.
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1971 Ford Mustang Mach 1 - "Бриллианты остаются навсегда" (1971)
Красный Ford Mustang Mach 1, за рулем которого сидела Тиффани Кейс, безусловно, привлек внимание, когда он с ревом появился на большом экране в фильме 1971 года «Бриллианты навсегда». Однако он не заставил сердца коллекционеров биться чаще, когда был выставлен на аукционе Barrett-Jackson в 2004 году. Торги не достигли высоких значений, и максимальная ставка в $23 000 долларов была достаточно скромной. Тем не менее, максимальная ставка была на 37,5% больше, чем в то время стоил стандартный Mach 1.
1991 Mercedes-Benz 190E - "Не время умирать" (2021)
Несмотря на то, что эта модель "мерседеса" выпущена в 1990-х годах, она совсем недавно появлялась в фильме о Бонде, дебютировав на киноэкране на этой неделе. В настоящее время он продается на сайте объявлений Car and Classic. Утверждается, что автомобиль со съемок фильма «Не время умирать». Правда, поскольку фильм показали пока лишь избранным, никто не знает, сколько экранного времени занимает в фильме автомобиль. в фильме, поскольку 190E даже не фигурирует в трейлерах. Но, несмотря на непонятный уровень известности, цена на автомобиль - $12 137 - почти на 40% выше, чем на стандартный седан Mercedes 1991 года выпуска.
1937 Bentley Gurney Nutting - "Никогда не говори "никогда", 1983
Шон Коннери в роли Бонда управлял этой машиной в ряде сцен в блокбастере 1983 года «Никогда не говори никогда». Машина была продана на аукционе Bonhams в сентябре 2004 года за $254475, но всего через шесть лет она вновь попала на торги и принесла своему тогдашнему продавцу солидную прибыль.
Во второй раз - снова на аукционе Bonhams - он достиг $300 000, что более чем на две трети больше, чем стоила стандартная модель того времени. Говорят, что только реставрация авто обошлась в более чем в $450 000.
Во второй раз - снова на аукционе Bonhams - он достиг $300 000, что более чем на две трети больше, чем стоила стандартная модель того времени. Говорят, что только реставрация авто обошлась в более чем в $450 000.
1969 Aston Martin DBS-6 - "На секретной службе Ее Величества", 1969
Джеймс Бонд был женат только один раз, и это была его свадебная машина. Зеленый шестицилиндровый Aston Martin DBS, использованный в нескольких сценах фильма 1969 года «На секретной службе Ее Величества», был экспортирован в Австралию после окончания съемок и в последний раз продан в 1978 году нынешнему владельцу Сиги Зидзюнасу. Он рассказал о покупке так: «В газетах рекламировалось, что это автомобиль из фильма, но я этому не поверил, потому что - без обид - кто верит продавцам подержанных автомобилей?» Зидзюнас заплатил сумму в $14 200 долларов в 1978 году, когда автомобили этой модели в хорошем состоянии стоили около $4000: продавец выиграл более чем втрое.
2008 Aston Martin DBS V12 - "Квант милосердия" (2008)
Управляемый Дэниелом Крейгом в «Кванте милосердия», этот Aston Martin DBS 2008 года был одним из семи, использовавшихся для съемок, но не одним из двух, разбитых во время вступительной сцены фильма, когда за Бондом гнался Alfa Romeo 159. Описанный как «предмет коллекционирования» аукционным домом Christie's, лот был снабжен специальным предупреждением для потенциальных покупателей: именно они должны были нести ответственность за «все испытания, ремонт и любые другие юридически необходимые формальности», если они захотят превратить его обратно в дорожный автомобиль. Это предостережение, однако, не помешало поклонникам Aston Martin и энтузиастам Бонда: автомобиль продали за $325 687 - примерно на 245% больше, чем стоила стандартная машина в то время.
1969 Mercury Cougar XR7 - "На секретной службе Ее Величества", 1969
Графиня Тереза Ди Виченцо, также известная как Трейси Бонд, водила эту потрясающую машину на протяжении всего фильма 1969 года «На секретной службе Ее Величества», включая первую сцену, которую она разделила с упомянутым выше Aston Martin DBS-6. Один из четырех Mercury Cougars, использовавшихся для съемок, был выставлен на аукционе Bonhams Bond Street в Лондоне 16 декабря 2020 года. Автомобиль, оснащенный лыжной стойкой и лыжами, был продан за внушительную сумму в $493 400 фунтов стерлингов, что намного выше прежней цены и на 559% выше, чем средняя стандартная цена модели год назад.
1965 Aston Martin DB5 - "Голдфингер", "Шаровая молния"
Выставленный на аукционе Sotheby's в 2019 году как "самый известный автомобиль в мире", "Астон мартин", снимавшийся в двух фильмах бондианы, был продан за $6,38 миллиона долларов. Наценка составила 759% по сравнению со стоимостью стандартного DB5. А вот аналогичный DB5, который использовался в качестве каскадерской машины при съемках «Золотого глаза», был продан Bonhams в прошлом году, но он ушел «всего» за $2,4 миллиона - это лишь чуть более чем в три раза больше стоимости стандартного авто той же модели.
2014 Land Rover Defender 110 Double Cab SVX - "Спектр", 2015
Sotheby's продал одну из специальных моделей Bond SVX Defender 110, которые фигурировали в сцене погони в фильме «Призрак» 2015 года, за $310 000. В июле следующего года второй экземпляр собрал колоссальные $492 000. Время продажи сыграло огромную роль в невероятно высокой цене. Производство оригинального Defender закончилось в 2016 году. Однако в 2018 году Jaguar Land Rover заказал небольшой тираж специальных автомобилей к 70-летию, что вызвало резкий рост спроса на эту модель. Цена была почти на 940% выше, чем на стандартный 110 Defender.
1974 AMC Hornet - "Человек с золотым пистолетом" (1974)
Попросите любого фаната бондианы назвать самый крутой трюк франшизы, и отчаянный прыжок «Астро-спираль» в фильме 1974 года «Человек с золотым пистолетом» с Роджером Муром в главной роли, несомненно, окажется в самом верху списка.
Этот автомобиль американского производства явно не годился в звезды по стандартам 007. AMC Hornet считается простенькой машиной, не достойной попадания в элиту. Но настоящая машина, использованная для съемок, была особенной и очень востребованной. Оставшись в таком же состоянии, как и во время съемок, он был продан на аукционе Sotheby's Auburn, штат Индиана, в 2017 году за $110 000 долларов, что на 1600% превышает стоимость стандартного автомобиля.
Этот автомобиль американского производства явно не годился в звезды по стандартам 007. AMC Hornet считается простенькой машиной, не достойной попадания в элиту. Но настоящая машина, использованная для съемок, была особенной и очень востребованной. Оставшись в таком же состоянии, как и во время съемок, он был продан на аукционе Sotheby's Auburn, штат Индиана, в 2017 году за $110 000 долларов, что на 1600% превышает стоимость стандартного автомобиля.
1977 Lotus Esprit S1 'Wet Nellie' - "Шпион, который меня любил", 1977
Самый ценный автомобиль Бонда по сравнению со стандартной моделью - это Lotus Esprit S1 1977 года, более известный как «Мокрая Нелли», который снялся в фильме 1977 года «Шпион, который меня любил».
Он был продан на лондонском аукционе Sotheby's в 2013 году за ;831 000, что на 4908% больше стандартной цены модели Hagerty в то время. Потерянный после съемок, в 1989 году он был обнаружен в Нью-Йорке в контейнере для хранения, который был продан счастливым владельцам всего за $100 на слепом аукционе.
Знаменитый Bond Lotus, который на самом деле был куплен на аукционе Sotheby's Илоном Маском, даже не был автомобилем. Это была подводная лодка, использующаяся только в подводных сценах. Фактически, у него даже нет колес, несмотря на кадры фильма, показывающие, что четыре угла втягиваются внутрь кузова. Тем не менее, несмотря на то, что на нем нельзя ездить по дорогам, он возглавляет список самых прибыльных машин бондианы.
Он был продан на лондонском аукционе Sotheby's в 2013 году за ;831 000, что на 4908% больше стандартной цены модели Hagerty в то время. Потерянный после съемок, в 1989 году он был обнаружен в Нью-Йорке в контейнере для хранения, который был продан счастливым владельцам всего за $100 на слепом аукционе.
Знаменитый Bond Lotus, который на самом деле был куплен на аукционе Sotheby's Илоном Маском, даже не был автомобилем. Это была подводная лодка, использующаяся только в подводных сценах. Фактически, у него даже нет колес, несмотря на кадры фильма, показывающие, что четыре угла втягиваются внутрь кузова. Тем не менее, несмотря на то, что на нем нельзя ездить по дорогам, он возглавляет список самых прибыльных машин бондианы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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