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Машины Джеймса Бонда всегда в цене

Машины Джеймса Бонда всегда в цене (12 фото)

Автор:
02 октября 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Бондиана   авто   автомобили   аукцион   выгодно   кино   киномашины   машина Бонда   
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10 автомобилей Джеймса Бонда, которым довелось попасть на аукцион, принесли владельцам неплохие барыши: самая дорогая из них была продана на 5000% дороже, чем стандартная версия автомобиля в салоне.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бондиана   авто   автомобили   аукцион   выгодно   кино   киномашины   машина Бонда   
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