Машины Джеймса Бонда всегда в цене

Самый ценный автомобиль Бонда по сравнению со стандартной моделью - это Lotus Esprit S1 1977 года, более известный как «Мокрая Нелли», который снялся в фильме 1977 года «Шпион, который меня любил».

Он был продан на лондонском аукционе Sotheby's в 2013 году за ;831 000, что на 4908% больше стандартной цены модели Hagerty в то время. Потерянный после съемок, в 1989 году он был обнаружен в Нью-Йорке в контейнере для хранения, который был продан счастливым владельцам всего за $100 на слепом аукционе.

Знаменитый Bond Lotus, который на самом деле был куплен на аукционе Sotheby's Илоном Маском, даже не был автомобилем. Это была подводная лодка, использующаяся только в подводных сценах. Фактически, у него даже нет колес, несмотря на кадры фильма, показывающие, что четыре угла втягиваются внутрь кузова. Тем не менее, несмотря на то, что на нем нельзя ездить по дорогам, он возглавляет список самых прибыльных машин бондианы.