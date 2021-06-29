Новости автоаукционов: Mecum, Индианаполис, 2021 года

Легендарная Кобра. Английский автомобиль с американским двигателем V8. Этот удачный симбиоз породил, в 60-х и 70-х годах, множество попыток скрестить европейское шасси и американский двигатель.



Первые кобры имели двигатель рабочим объемом 4.3 литра (260 куб. дюймов). С 1963 года на них стали ставить двигатели объемом 4.7 литра (289 куб. дюймов) и реечный рулевой механизм. С ним автомобиль разгонялся до «сотни» за 5,8 секунды. Позже на Кобры стали ставить 7,0-литровые двигатели (427 куб. дюймов).



Версия S/C (Semi-Competition) появилась в результате неудачной попытке Кэрола Шелби провести омолгацию модели Cobra 427. К моменту приезда делегации FIA было готовы лишь 51 автомобиль из необходимой сотни. Получив отказ, Шелби свернул выпуск. Из 53 готовых экземпляров, 29 автомобиля переделали в дорожные версии.



Автомобиль CSX 3042 один из оригинальных S/C. Его заказал дилерский центр Grappone Ford, для продажи. Когда владелец автосалона узнал, что выпуск этих автомобилей прекращается, он оставил его себе. Он доработал двигатель и участвовал на нем в уличных гонках. Несмотря на это, разбил он свой автомобиль, когда возил одного из руководителей компании Ford по трассе Bryar Motorsports Park, во время официального мероприятия. После ремонта зимой 1968 года, владелец перестал на нем участвовать в гонках.



В 1982 году он продал его за $107,000. В 1984 году второму владельцу пришлось продать машину всего за $75,000.



Новый владелец отдал машину на реставрацию в мастерскую Accurate Restorations. Автомобиль перекрасили в цвет Black Imron, установили новые амортизаторы Koni, тормозные магистрали Aeroquip, новый радиатор, перебрали и перестроили подвеску. Работы закончили в 1986 году и автомобиль собрал множество наград на различных мероприятиях. В 1996 году автомобиль снова отдали на реставрацию, тогда его покрасили в Ford Sapphire Blue с полосами Hertz Gold. Тогда же на автомобиль вернули оригинальные диски Halibrand и родные шины Goodyear Blue Streak CSX3042. Их нашли у менеджера по продажам автосалона Grappone Ford, который бережно хранил их около 30 лет. Одевают их только показов, на трассу автомобиль выезжает на современных колесах.



В 2004 году автомобиль снова продали, а в 2005 его опять отдали на реставрацию.



В 2007 году его купил нынешний продавец. Он решил восстановить автомобиль до конкурсного состояния, с применением только оригинальных запчастей. На это ушло много лет и сил, зато теперь CSX3042 считается лучшим из существующих и самым оригинальным автомобилем модели Cobra 427 S/C.