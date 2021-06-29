Новости автоаукционов: Mecum, Индианаполис, 2021 года

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В этом году аукционный дом выставил на продажу 2000 автомобилей в Индианаполисе. Торги продолжались в течении 9 дней. 78% было продано. Звездой был внедорожник Ford Bronco ”Big Oly” победитель гонок Baja 1000 1971-1972 годов. Теперь это самый дорогой внедорожник, проданный на аукционах.
10. Ferrari 599 SA Aperta 2011 года продан за $880,000 (67 800 000 руб.)
Версия Ferrari 599 SA Aperta дебютировала в 2010 году на автосалоне в Париже. Спорткар создали в честь 80-летия ателье Pininfarina и посвятили дизайнерам Серджио и Андреа Пининфарина, что и отразили в названии.
Автомобиль создан на шасси версии 599 GTO. Купе переделали в кабриолет, изменили наклон лобового стекла, установили дуги безопасности, уменьшили на 10 мм дорожный просвет, установили более толстый задний стабилизатор и перенастроили амортизаторы.
Всего было сделано 80 экземпляров Ferrari 599 SA Aperta.
Автомобиль создан на шасси версии 599 GTO. Купе переделали в кабриолет, изменили наклон лобового стекла, установили дуги безопасности, уменьшили на 10 мм дорожный просвет, установили более толстый задний стабилизатор и перенастроили амортизаторы.
Всего было сделано 80 экземпляров Ferrari 599 SA Aperta.
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9. Mercedes-Benz 300SL 1957 года продан за $907,500 (68 100 000 руб.)
Детище Макса Хоффмана. Похоже все культовые модели 50-х годов придумал он. По его просьбе появилась дорожная версия спортивного купе Mercedes-Benz 300 SL, а позже и версия Roadster. Это был первый серийный автомобиль с системой впрыск топлива. Версия Roadster дебютировала на женевском автосалоне 1957 года и выпускалась до 1963 года. Всего в кузове Roadster было построено 1858 экземпляров.
8. McLaren Senna 2019 года продан за $946,000 (89 500 000 руб.)
210-й из 500. Кузов из карбоновых нитей цвета Mauvine Purple Visible с элементами в эксклюзивном цвете Midnight Purple выглядит очень даже неплохо.
Под капотом 4,0-литровый V8 мощностью 800 л.с. Разгон до "сотни" за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч.
Пробег 186 миль.
Под капотом 4,0-литровый V8 мощностью 800 л.с. Разгон до "сотни" за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч.
Пробег 186 миль.
7. Ford GT 2019 года продан за $1,045,000 (111 900 000 руб.)
Нынешнее поколение суперкара Ford GT представили публике в Детройте, в 2015 году. Стильный вид, явно намекающий на легендарного предка, и 3.5-литровый Ecoboost мощностью 647 л.с. под капотом сделали его мечтой многих.
Первые машины клиенты начали получать в 2017 году. Несмотря жесткий отбор среди покупателей половина машин ушла перекупам. До 2019 года их сдерживал пункт договора, запрещавший продажу машины в течении двух лет. Первые машины, после снятия запрета, продавались по цене в два-три раза дороже заводской. Заводской ценник был от $500,000.
У этого экземпляра пробег 15 миль.
Первые машины клиенты начали получать в 2017 году. Несмотря жесткий отбор среди покупателей половина машин ушла перекупам. До 2019 года их сдерживал пункт договора, запрещавший продажу машины в течении двух лет. Первые машины, после снятия запрета, продавались по цене в два-три раза дороже заводской. Заводской ценник был от $500,000.
У этого экземпляра пробег 15 миль.
6. Ford GT Lightweight 2019 года продан за $1,100,000 (117 800 000 руб.)
В феврале 2017 года, в честь победы на трассе Daytona, компания Ford выпустила ограниченную серию спорткара GT — Competition Series.
Это была облегченная трековая версия. Часть деталей получило карбоновые аналоги, крышку двигателя сделали из акрилового плексигласа, карбоновые диски, гайки и выпускная система из титана. Для снижения веса убрали даже кондиционер, аудиосистему и подстаканники.
Данный экземпляр сделан окрашен в цвет Liquid Blue Tri-Coat ($5000), спортивные полосы из карбона. Пробег 18 миль. В начале года точно такой же продали за $967,500.
Это была облегченная трековая версия. Часть деталей получило карбоновые аналоги, крышку двигателя сделали из акрилового плексигласа, карбоновые диски, гайки и выпускная система из титана. Для снижения веса убрали даже кондиционер, аудиосистему и подстаканники.
Данный экземпляр сделан окрашен в цвет Liquid Blue Tri-Coat ($5000), спортивные полосы из карбона. Пробег 18 миль. В начале года точно такой же продали за $967,500.
5. McLaren P1 2014 года продан за $1,347,500 (99 500 000 руб.)
В 2012 году на Парижском автосалоне компания McLaren представила прототип своего первого гибридного суперкара — P1. Причем двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель были разработаны компанией самостоятельно… Ну почти самостоятельно… Суммарная отдача гибридной установки 916 л.с. Разгон до «сотни» за 2.9 секунды.
Тираж был объявлен в 375 экземпляров, который распродали до конца 2013 года.
Данный суперкар был 325-м. Окрашен в эксклюзивный цвет Brodger Fire Brown, салон обтянут кожей Highland Hare Brown и алькантарой. Пробег 372 мили.
Тираж был объявлен в 375 экземпляров, который распродали до конца 2013 года.
Данный суперкар был 325-м. Окрашен в эксклюзивный цвет Brodger Fire Brown, салон обтянут кожей Highland Hare Brown и алькантарой. Пробег 372 мили.
4. Ford GT Mk II 2020 года продан за $1,870,000 (199 500 000 руб.)
Трековая версия суперкара GT. Её представили в 2019 году на Фестивали скорости в Гудвуде. Тираж 45 экземпляров. Заводской ценник от $1,200,000.
Автомобили получили новый обвес, увеличивающий прижимную силу. Двигатели у них мощнее, 700 л.с. Из-за этого пришлось переделать систему охлаждения, на крыше появился еще один воздухозаборник, а радиаторы увеличились в размерах и были оснащены системой распыления воды, которая автоматически включается при высоких температурах.
Проданный экземпляр проехал всего 15 миль. Окрашен в ливрею как у Ken Miles на Ле Мане.
Автомобили получили новый обвес, увеличивающий прижимную силу. Двигатели у них мощнее, 700 л.с. Из-за этого пришлось переделать систему охлаждения, на крыше появился еще один воздухозаборник, а радиаторы увеличились в размерах и были оснащены системой распыления воды, которая автоматически включается при высоких температурах.
Проданный экземпляр проехал всего 15 миль. Окрашен в ливрею как у Ken Miles на Ле Мане.
3. Ford Bronco “Big Oly” 1969 года продали за $1,870,000 (140 500 000 руб.)
От серийного Ford Bronco здесь только внешний вид. Внедорожник построенный на пространственной раме. В салоне каркас безопасности.
Под капотом 5,7-литровый V8 мощностью 390 л.с.
Пилотом и единственным владельцем «Big Oly» был американский гонщик Parnelli Jones.
Под капотом 5,7-литровый V8 мощностью 390 л.с.
Пилотом и единственным владельцем «Big Oly» был американский гонщик Parnelli Jones.
2. Duesenberg SJ Rollston Quarter-Window Convertible Victoria 1930 года продан за $2,970,000 (220 000 000 руб.).
Автомобили этой марки никого не оставляют равнодушными. Кто-то восхищается технической частью, кто-то элегантными кузовами. Модель J впервые была показана публике на автосалоне в Нью-Йорке в декабре 1928 года.
В те годы эти автомобили стоили дороже, чем Rolls-Royce или Hispano-Suiza. Поэтому они быстро пополнили гаражи звезд. Они были у Греты Гарбо, Аль Джолсона, Гари Купера, Кларка Гейбла, Долорес дель Рио и ее мужа Седрика Гиббонса (режиссер и создатель статуэтки «Оскар»), Уильяма Рэндольф Херста, Филиппа К. Ригли, Говарда Хьюза, короля Испании Альфонсо XIII, королевы Югославии Марии, короля Италии Витторио Эммануил III и принца Румынии Николая.
Этот автомобиль был выпущен с кузовом Phaeton от LeBaron, по заказу джазмена Paul Whiteman. В 1935 году он продал его, новый владелец заменил родной кузов на Convertible Victoria от Rollston.
Под капотом у этого автомобиля 6.9-литровый рядный 8-цилиндровый двигатель с центробежным нагнетателем. В такой спецификации двигатель выдавал 320 л.с. вместо стоковых 265.
В те годы эти автомобили стоили дороже, чем Rolls-Royce или Hispano-Suiza. Поэтому они быстро пополнили гаражи звезд. Они были у Греты Гарбо, Аль Джолсона, Гари Купера, Кларка Гейбла, Долорес дель Рио и ее мужа Седрика Гиббонса (режиссер и создатель статуэтки «Оскар»), Уильяма Рэндольф Херста, Филиппа К. Ригли, Говарда Хьюза, короля Испании Альфонсо XIII, королевы Югославии Марии, короля Италии Витторио Эммануил III и принца Румынии Николая.
Этот автомобиль был выпущен с кузовом Phaeton от LeBaron, по заказу джазмена Paul Whiteman. В 1935 году он продал его, новый владелец заменил родной кузов на Convertible Victoria от Rollston.
Под капотом у этого автомобиля 6.9-литровый рядный 8-цилиндровый двигатель с центробежным нагнетателем. В такой спецификации двигатель выдавал 320 л.с. вместо стоковых 265.
1. Shelby Cobra 427 S/C 1967 года продана за $3,300,000 (245 000 000 руб.).
Легендарная Кобра. Английский автомобиль с американским двигателем V8. Этот удачный симбиоз породил, в 60-х и 70-х годах, множество попыток скрестить европейское шасси и американский двигатель.
Первые кобры имели двигатель рабочим объемом 4.3 литра (260 куб. дюймов). С 1963 года на них стали ставить двигатели объемом 4.7 литра (289 куб. дюймов) и реечный рулевой механизм. С ним автомобиль разгонялся до «сотни» за 5,8 секунды. Позже на Кобры стали ставить 7,0-литровые двигатели (427 куб. дюймов).
Версия S/C (Semi-Competition) появилась в результате неудачной попытке Кэрола Шелби провести омолгацию модели Cobra 427. К моменту приезда делегации FIA было готовы лишь 51 автомобиль из необходимой сотни. Получив отказ, Шелби свернул выпуск. Из 53 готовых экземпляров, 29 автомобиля переделали в дорожные версии.
Автомобиль CSX 3042 один из оригинальных S/C. Его заказал дилерский центр Grappone Ford, для продажи. Когда владелец автосалона узнал, что выпуск этих автомобилей прекращается, он оставил его себе. Он доработал двигатель и участвовал на нем в уличных гонках. Несмотря на это, разбил он свой автомобиль, когда возил одного из руководителей компании Ford по трассе Bryar Motorsports Park, во время официального мероприятия. После ремонта зимой 1968 года, владелец перестал на нем участвовать в гонках.
В 1982 году он продал его за $107,000. В 1984 году второму владельцу пришлось продать машину всего за $75,000.
Новый владелец отдал машину на реставрацию в мастерскую Accurate Restorations. Автомобиль перекрасили в цвет Black Imron, установили новые амортизаторы Koni, тормозные магистрали Aeroquip, новый радиатор, перебрали и перестроили подвеску. Работы закончили в 1986 году и автомобиль собрал множество наград на различных мероприятиях. В 1996 году автомобиль снова отдали на реставрацию, тогда его покрасили в Ford Sapphire Blue с полосами Hertz Gold. Тогда же на автомобиль вернули оригинальные диски Halibrand и родные шины Goodyear Blue Streak CSX3042. Их нашли у менеджера по продажам автосалона Grappone Ford, который бережно хранил их около 30 лет. Одевают их только показов, на трассу автомобиль выезжает на современных колесах.
В 2004 году автомобиль снова продали, а в 2005 его опять отдали на реставрацию.
В 2007 году его купил нынешний продавец. Он решил восстановить автомобиль до конкурсного состояния, с применением только оригинальных запчастей. На это ушло много лет и сил, зато теперь CSX3042 считается лучшим из существующих и самым оригинальным автомобилем модели Cobra 427 S/C.
Первые кобры имели двигатель рабочим объемом 4.3 литра (260 куб. дюймов). С 1963 года на них стали ставить двигатели объемом 4.7 литра (289 куб. дюймов) и реечный рулевой механизм. С ним автомобиль разгонялся до «сотни» за 5,8 секунды. Позже на Кобры стали ставить 7,0-литровые двигатели (427 куб. дюймов).
Версия S/C (Semi-Competition) появилась в результате неудачной попытке Кэрола Шелби провести омолгацию модели Cobra 427. К моменту приезда делегации FIA было готовы лишь 51 автомобиль из необходимой сотни. Получив отказ, Шелби свернул выпуск. Из 53 готовых экземпляров, 29 автомобиля переделали в дорожные версии.
Автомобиль CSX 3042 один из оригинальных S/C. Его заказал дилерский центр Grappone Ford, для продажи. Когда владелец автосалона узнал, что выпуск этих автомобилей прекращается, он оставил его себе. Он доработал двигатель и участвовал на нем в уличных гонках. Несмотря на это, разбил он свой автомобиль, когда возил одного из руководителей компании Ford по трассе Bryar Motorsports Park, во время официального мероприятия. После ремонта зимой 1968 года, владелец перестал на нем участвовать в гонках.
В 1982 году он продал его за $107,000. В 1984 году второму владельцу пришлось продать машину всего за $75,000.
Новый владелец отдал машину на реставрацию в мастерскую Accurate Restorations. Автомобиль перекрасили в цвет Black Imron, установили новые амортизаторы Koni, тормозные магистрали Aeroquip, новый радиатор, перебрали и перестроили подвеску. Работы закончили в 1986 году и автомобиль собрал множество наград на различных мероприятиях. В 1996 году автомобиль снова отдали на реставрацию, тогда его покрасили в Ford Sapphire Blue с полосами Hertz Gold. Тогда же на автомобиль вернули оригинальные диски Halibrand и родные шины Goodyear Blue Streak CSX3042. Их нашли у менеджера по продажам автосалона Grappone Ford, который бережно хранил их около 30 лет. Одевают их только показов, на трассу автомобиль выезжает на современных колесах.
В 2004 году автомобиль снова продали, а в 2005 его опять отдали на реставрацию.
В 2007 году его купил нынешний продавец. Он решил восстановить автомобиль до конкурсного состояния, с применением только оригинальных запчастей. На это ушло много лет и сил, зато теперь CSX3042 считается лучшим из существующих и самым оригинальным автомобилем модели Cobra 427 S/C.
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