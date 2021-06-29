FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8064 поста • 722 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Новости автоаукционов: Mecum, Индианаполис, 2021 года

Новости автоаукционов: Mecum, Индианаполис, 2021 года (11 фото)

Автор:
29 июня 2021 11:33
Сообщество : Автомир
Метки: Mecum   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   спорткары   
388
11
В этом году аукционный дом выставил на продажу 2000 автомобилей в Индианаполисе. Торги продолжались в течении 9 дней. 78% было продано. Звездой был внедорожник Ford Bronco ”Big Oly” победитель гонок Baja 1000 1971-1972 годов. Теперь это самый дорогой внедорожник, проданный на аукционах.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Mecum   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   спорткары   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Ego sum qui sum Час назад
катался на всех ))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Жена Панина впервые рассказала об отношениях с актером и его дочерью (4 фото) Жена Панина впервые рассказала об отношениях с актером и его дочерью (4 фото) Новости аукционов: Mecum, Киссимми 2021 Новости аукционов: Mecum, Киссимми 2021 Новости аукционов: RM Sothebys, Скоттсдейл 2021 Новости аукционов: RM Sothebys, Скоттсдейл 2021 Новости автоаукционов: RM Sothebys, Париж 2021 Новости автоаукционов: RM Sothebys, Париж 2021 Редкий Koenigsegg Regera 2019 года с крутыми опциями отправляется на аукцион Редкий Koenigsegg Regera 2019 года с крутыми опциями отправляется на аукцион Самый дорогой Lamborghini в истории, и при чем тут Экваториальная Гвинея Самый дорогой Lamborghini в истории, и при чем тут Экваториальная Гвинея
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

324462



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы
0
227
В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы
Как появилось всё: наглядный и доступный комикс
4
232
Как появилось всё: наглядный и доступный комикс
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 прекрасных церквей Москвы, уничтоженных в советское время
1
69
10 прекрасных церквей Москвы, уничтоженных в советское время
Большой утренний калейдоскоп позитивных картинок
0
29
Большой утренний калейдоскоп позитивных картинок
Жена Панина впервые рассказала об отношениях с актером и его дочерью (4 фото)
Жена Панина впервые рассказала об отношениях с актером и его дочерью (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#приколы#Россия#СССР#Разное#дети#подборка#аварии
#интересно#факты#история#фотографии#в мире#автомир#Москва#комментарии#школа#девушки
#Юмор#интересное#люди#шоу бизнес#автомобили#удивительно#красота#прикольные#выпускной#новости

На что жалуетесь?

Вернуться