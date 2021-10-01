«Уедут все!»: наш «Пазик» и его предки

1.

С этими небольшими автобусами в той или иной мере были знакомы все граждане СССР.

Машины были рейсовыми в небольших городах и в сельской местности, служебными и специальными, самых разных назначений.

Неброский, но складный с виду автобус ПАЗ‑652 по конструкции был очень интересен. А уж в 1958 году, когда начинали его производство, даже передовым. Кстати, уникальность «пазиков» и в том, что их собирали на конвейере, что в мировом автобусном производстве случалось крайне редко.