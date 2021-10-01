«Уедут все!»: наш «Пазик» и его предки

FISHKINET
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Голь на выдумку богата: автохитрости, до которых не всякий додумается Голь на выдумку богата: автохитрости, до которых не всякий додумается Задержанный таджикский пранкер попросил депортации Задержанный таджикский пранкер попросил депортации Какие странности интимной жизни к нам пришли из древности Какие странности интимной жизни к нам пришли из древности Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира Фото до и после, которые показывают, как бежит время Фото до и после, которые показывают, как бежит время Почему самые опасные ганфайтеры Дикого Запада держали свои револьверы в кобуре задом наперед? Почему самые опасные ганфайтеры Дикого Запада держали свои... 15 фотографий, которые расширят ваш кругозор 15 фотографий, которые расширят ваш кругозор Мигранты, обманувшие пенсионерку на полмиллиона и разжалобившие суд слезами, сбежали из России Мигранты, обманувшие пенсионерку на полмиллиона и разжалобившие... Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца Оказывается, светлый образ мигранта порочат инагеты - на самом деле те "белые и пушистые" Оказывается, светлый образ мигранта порочат инагеты - на самом... Обезьяна с гранатой нервно курит в сторонке: россиянин пытался распилить снаряд болгаркой Обезьяна с гранатой нервно курит в сторонке: россиянин пытался... "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из... Кто первый за машиной невесты - тот орел: итог свадебных "покатушек" удивил даже местных жителей Кто первый за машиной невесты - тот орел: итог свадебных... 18 сравнительных размеров, о которых вы и не догадывались 18 сравнительных размеров, о которых вы и не догадывались Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Подземелье ведьм" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике из СССР "Подземелье ведьм" - 15 интересных фактов о фантастическом... Так себе картинки с черно-белыми нюансами Так себе картинки с черно-белыми нюансами Мыть или не мыть: Юные бизнесмены предлагают автомобилистам свои услуги Мыть или не мыть: Юные бизнесмены предлагают автомобилистам свои...
Главная > Авто 
«Уедут все!»: наш «Пазик» и его предки

«Уедут все!»: наш «Пазик» и его предки (18 фото)

Автор:
01 октября 2021 21:28
Метки: СССР   авто   люди   страна   фотографии   
369
18
Самый массовый автобус СССР ПАЗ‑672 родился из модели ПАЗ‑652 — необычной и даже передовой.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   авто   люди   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Антон 2 часа назад
Ездил на нём в детстве к бабушке в деревню. Всегда тошнило на середине пути от жары и вони в нём. Вонь причём не людская, а самой машины. Не знаю, чем вызванная. Может потому, что ехал всегда на первом сидении напротив водителя, и дышал запахом двигателя. Очень не любил его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
На_ник 21 минуту назад
Работал на 672 в 80-х и начале 90-х годов. Прекрасная, технологичная машина. Удобный доступ почти ко всем агрегатам. Зимой тепло, летом прохладно. Хорошая проходимость для сельской местности. Для пассажиров правый ряд сидений зимой - приговор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Водители, которые плевали на правила дорожного движения Водители, которые плевали на правила дорожного движения Советские автомобили: хорошо забытое старое Советские автомобили: хорошо забытое старое Отличные снимки довоенных мотоциклов от Пола Клифтона Отличные снимки довоенных мотоциклов от Пола Клифтона Классические мотоциклы в фотографиях Пола Клифтона Классические мотоциклы в фотографиях Пола Клифтона Редкие довоенные фотографии советских автозаводов Редкие довоенные фотографии советских автозаводов
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

639654



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Легендарный фильм «Аты-баты, шли солдаты» снят по мотивам реального боя
1
11
Легендарный фильм «Аты-баты, шли солдаты» снят по мотивам реального боя
Фотографии СССР 1985 года
0
26
Фотографии СССР 1985 года
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#люди#животные#дтп#аварии#фотографии#СССР#в мире#кулинария#что почитать
#Юмор#факты#подборка#история#Россия#авто аварии#еда#интересное#новости#Разное
#интересно#прикол#автомобили#автомир#кино#картинки#ynews#актеры#кулинарные рецепты#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться