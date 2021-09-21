Поворот из правого ряда налево в Крыму

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В Судаке на улице с односторонним движением водитель кроссовера Mazda при повороте налево с правого ряда столкнулся с «Нивой» охранной фирмы.
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Авторский пост
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