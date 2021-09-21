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Поворот из правого ряда налево в Крыму

Поворот из правого ряда налево в Крыму (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: Mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   одностороннее движение   
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В Судаке на улице с односторонним движением водитель кроссовера Mazda при повороте налево с правого ряда столкнулся с «Нивой» охранной фирмы.

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Метки: Mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   одностороннее движение   
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Провокатор Час назад
Навигатор сказал: "Поверните налево". Про заранее перестроиться он ничего не говорил.
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☾ Атеист ☽ 15 минут назад
Да такие чудики относительно частое явление на односторонках с двумя полосами. С месяца 2 назад похожего встретил. Тип на перекрестке с правой полосы повернул налево, благо я чуть позади ехал, а то еще бы на меня с матами "хера со встречки поворачиваешь"
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
Когда баба за рулем - итог известен заранее...
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Johnny

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