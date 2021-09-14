13 машин из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» отправляются на аукцион

В коллекцию включён, к примеру, самый крупный автомобиль из участвовавших в колонне — машина по имени Doof Wagon, в фильме отвечавшая за озвучку погони. Кроме того, в комплект поставки войдут и знаменитый трейлер-цистерна под названием War Rig: Prime Mover, и построенная из двух Cadillac Coupe de Ville машина с именем Gigahorse, на которой передвигался главный отрицательный герой фильма.