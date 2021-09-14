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13 машин из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» отправляются на аукцион

13 машин из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» отправляются на аукцион (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: Безумный Макс   авто   автомир   автомобили   кинотачки   найдено ebay   
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Посмотрим правде в глаза, настоящими звездами постапокалиптического хита Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости» были пожиратели бензина. В блокбастере 2015 года представлен целый парк безумных высокооктановых машин, и теперь их выставили на торги.

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Метки: Безумный Макс   авто   автомир   автомобили   кинотачки   найдено ebay   
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9  комментариев
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491
liveevil Час назад
Я бы взял Гигалошадь (Gigahorse).

А вообще дизайн всех представленных автомобилей, меня очень порадовал. Как и сам фильм.

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22k
Ваня 12 минут назад
обещали продолжение снять, и где оно?..
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553
Alex Час назад
Макс смотрит на новоделы как на говно)
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553
Alex Час назад
Хитом были 1 и 2 фильмы с Гибсоном. 3 еще более менее. А это говно!
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3k
Максим Час назад
Первая часть отличная! А вот уже дальше, включая и дорогу какой-то откровенный шлак.
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