13 машин из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» отправляются на аукцион

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Посмотрим правде в глаза, настоящими звездами постапокалиптического хита Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости» были пожиратели бензина. В блокбастере 2015 года представлен целый парк безумных высокооктановых машин, и теперь их выставили на торги.
Австралийский аукцион Lloyds Classic Car планирует продать 13 доработанных автомобилей из тех, что снимались в знаменитой сцене погони в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» 2015 года. Эффектные самоделки продаются только полной коллекцией, но в обмен аукционный дом готов отправить их в любую точку планеты и принять оплату в криптовалюте.
В коллекцию включён, к примеру, самый крупный автомобиль из участвовавших в колонне — машина по имени Doof Wagon, в фильме отвечавшая за озвучку погони. Кроме того, в комплект поставки войдут и знаменитый трейлер-цистерна под названием War Rig: Prime Mover, и построенная из двух Cadillac Coupe de Ville машина с именем Gigahorse, на которой передвигался главный отрицательный герой фильма.
Каждый выставленный на продажу автомобиль имеет собственное название. Это, к примеру, Nux Car, Convoy Car: Elvis, Convoy Car: Flamer, Razor Cola, Saber Toothи Caltrop: El Dorado.
Разделять коллекцию продавцы не собираются: приобрести автомобили из мира постапокалиптических Пустошей можно только все одновременно. При этом стоимость коллекции аукционисты не разглашают. Приём предложений о покупке продлится до 26 сентября, принимает их лично глава Lloyds Classic Car в в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фрэнк Чейни.
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А вообще дизайн всех представленных автомобилей, меня очень порадовал. Как и сам фильм.
из старых мне больше "Воин дороги" нравится, "Под куполом грома" похуже. ну и "Дорога ярости" отлично зашла, прямо в лучших традициях постапокалипсиса 90-х снято
А по поводу первой части, она была не оригинальна по сюжету, лишь по окружению и картинке. А дальше высасывали из пальца или еще чего. Дорога ярости скорее попытка заработать на ностальгии. Но это личное мнение.
так то можно вспомнить много шикарных постапокалипсисов, их в то время немало сняли, например, "Салют Джаггеров" с Рутгером Хауэром - один из каноничных наряду с Максом