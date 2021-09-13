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Памяти Жана-Поля Бельмондо — Ford Mustang из фильма "Le Marginal"

Памяти Жана-Поля Бельмондо — Ford Mustang из фильма "Le Marginal" (8 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: Вне закона: бельмондо   авто   автомир   автомобили   кинотачки   
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Шестого сентября 2021 года ушел из жизни знаменитый актер Жан-Поль Бельмондо. Для нынешнего поколения это уже персонаж из далекого прошлого, но для людей постарше, да даже для детей начала 90-х, по выходным смотревших французские боевики по телевизору, Бельмондо был кумиром.
Играя в кино хамоватых, грубых, но обаятельных персонажей, Жан-Поль всегда выглядел правильным мужиком: с сигаретой, стаканчиком алкоголя, грубыми неполиткорректными шутками, но при всем при этом вызывающим симпатию и уважение. Таких людей в наше беззубое время уже в кино нет. Земля пухом...

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Метки: Вне закона: бельмондо   авто   автомир   автомобили   кинотачки   
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