Памяти Жана-Поля Бельмондо — Ford Mustang из фильма "Le Marginal"

Шестого сентября 2021 года ушел из жизни знаменитый актер Жан-Поль Бельмондо. Для нынешнего поколения это уже персонаж из далекого прошлого, но для людей постарше, да даже для детей начала 90-х, по выходным смотревших французские боевики по телевизору, Бельмондо был кумиром.

Играя в кино хамоватых, грубых, но обаятельных персонажей, Жан-Поль всегда выглядел правильным мужиком: с сигаретой, стаканчиком алкоголя, грубыми неполиткорректными шутками, но при всем при этом вызывающим симпатию и уважение. Таких людей в наше беззубое время уже в кино нет. Земля пухом...

0 Источник: Жан-Поль Бельмондо был смелым мужиком и зачастую самостоятельно выполнял трюки на съемках, включая погони, без которых не может обойтись ни один приличный боевик. Иногда погони сами по себе становятся культовыми и живут в сердцах фанатов отдельно от основного фильма. Погоня полицейских за "братьями Блюз", гонки за жуликами "Плохих парней" и, конечно, преследование детектива Буллита на улицах Сан-Франциско. Некоторые режиссеры превратили гонки и погони в основные события фильмов, так родились "Форсаж", "Угнать за 60 секунд", "Полицейский и бандит" и прочее, а французы задолго до "Такси" Люка Бессона знали толк в автомобильных безумствах: Фантомас, Раввин Яков и жандарм из Сен-Тропе запомнились отличным драйвом! Отметился здесь и Бельмондо, сам по себе отличный водитель.

0 Источник: В фильме 1983 года "Le Marginal" (в отечественном прокате - "Вне закона") Жан-Поль воплотил роль мятежного полицейского, использующего не законные, но эффективные методы борьбы с плохими парнями. Бескомпромиссный комиссар полиции был чем-то схож с вышеупомянутым детективом Буллитом, которого сыграл большой любитель автомобилей Стив МакКуин. Желание отдать дань уважения американскому актеру привело к появлению в фильме темного Ford Mustang 1967 года, на котором Бельмондо бросается в погоню за Plymouth 1976 года.

0 Источник: Для съемок фильма были собраны два Мустанга. От серийных они отличались крупным воздухозаборником на капоте, расширенными арками, крупными колесами, другими бамперами и задними фонарями. Выглядел такой Ford предельно брутально, как и сам Бельмондо.

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0 Источник: Один автомобиль получил доработанный двигатель, дабы погоня на улицах Парижа смотрелась более драматично. По слухам автомобиль уцелел и бережно хранится в частной коллекции во Франции. Другой Mustang сохранил оригинальный V8 и не пережил съемочный процесс.

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0 Источник: Посмотрите отрывок из фильма. Погоня выглядит максимально натурально, без ретуши и неестественных трюков. Каким были и персонажи Бельмондо - настоящими!