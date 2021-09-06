Suzuki Jimny превратили в полноценную мобильную кофейню

Сказать, что подобные полумеры помогли вернуть продажи модели на прежний уровень – значит соврать. И все же унывать фирмачи не собираются. В попытках продемонстрировать потенциал и многогранность коммерческого Jimny, ребята превратили его в кофе-кар. Отныне и присно внедорожник с крылатым стаканом на задней стойке будет бороздить просторы Туманного Альбиона, прославляя создателей.



Для установки необходимого оборудования парням из Suzuki пришлось избавиться до кучи и от сиденья переднего пассажира – его место занял 57-литровый бак для воды с продвинутой системой фильтрации. Саму же кофемашину расположили в багажнике: аппарат умеет готовить два напитка одновременно, а заодно взбивать молоко. Предусмотрен и дозатор кипятка для заварки чая.