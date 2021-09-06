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Suzuki Jimny превратили в полноценную мобильную кофейню

Suzuki Jimny превратили в полноценную мобильную кофейню (4 фото)

Автор:
06 сентября 2021 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: Jimny   Suzuki   Suzuki Jimny   авто   автомир   автомобили   кофеварка   кофемашина   
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Любители кофе будут рады узнать, что Suzuki превратила маленький Jimny в кофейню на колесах. Это транспортное средство носит название Jimny Beans и предназначено для рекламных мероприятий различных подразделений Suzuki.

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Метки: Jimny   Suzuki   Suzuki Jimny   авто   автомир   автомобили   кофеварка   кофемашина   
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3  комментария
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52
Шурман Час назад
У нас такаую хрен делали из миникуперов , еще видел из старого английского такси .
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229
Бухтей Полчаса назад
ваще тачка огонь, если один ездишь
и в город и на рыбалку ништяк
проходимость, маневренность, обзор
но тесновата в ширину и ценник негуманный
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1k
Атомный Крот Полчаса назад
Прочитал "превратили в полицейскую мобильную кофейню".

Подумал, нихрена себе британские полицейские на службе оттягиваются.
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