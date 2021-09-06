Suzuki Jimny превратили в полноценную мобильную кофейню

212
4
Любители кофе будут рады узнать, что Suzuki превратила маленький Jimny в кофейню на колесах. Это транспортное средство носит название Jimny Beans и предназначено для рекламных мероприятий различных подразделений Suzuki.
Летом прошлого года компании Suzuki пришлось сократить модельную линейку в Великобритании: из-за ужесточившихся экологических норм внедорожник Jimny вдруг перестал соответствовать местному законодательству и спешно покинул рынок.
Разумеется, произошедшее расстроило японцев. Однако превращать «рамник» в мягкий гибрид никто не спешил. Дабы не тратиться на модернизацию, в Suzuki просто выкинули в пропасть задний диван, установили сетчатую перегородку за спинками передних сидений… и сертифицировали Jimny как легкую коммерческую технику (LCV). Требования к токсичности выхлопа таких машин почти в полтора раза ниже.
Сказать, что подобные полумеры помогли вернуть продажи модели на прежний уровень – значит соврать. И все же унывать фирмачи не собираются. В попытках продемонстрировать потенциал и многогранность коммерческого Jimny, ребята превратили его в кофе-кар. Отныне и присно внедорожник с крылатым стаканом на задней стойке будет бороздить просторы Туманного Альбиона, прославляя создателей.
Для установки необходимого оборудования парням из Suzuki пришлось избавиться до кучи и от сиденья переднего пассажира – его место занял 57-литровый бак для воды с продвинутой системой фильтрации. Саму же кофемашину расположили в багажнике: аппарат умеет готовить два напитка одновременно, а заодно взбивать молоко. Предусмотрен и дозатор кипятка для заварки чая.
Для установки необходимого оборудования парням из Suzuki пришлось избавиться до кучи и от сиденья переднего пассажира – его место занял 57-литровый бак для воды с продвинутой системой фильтрации. Саму же кофемашину расположили в багажнике: аппарат умеет готовить два напитка одновременно, а заодно взбивать молоко. Предусмотрен и дозатор кипятка для заварки чая.
Источник:
Ссылки по теме:
- Днищем по асфальту! Suzuki Jimny с экстремальным занижением
- Metrocab Series 2: то самое «Такси»
- Самые маленькие вездеходы: подлинная история внедорожников Suzuki
- Suzuki Jimny в модификации «бортовой грузовик» из Новой Зеландии
- Компактный внедорожник Suzuki Jimny превратили в амфибию, способную пересечь Ла-Манш
13
Понравилось13
Новости партнёров
и в город и на рыбалку ништяк
проходимость, маневренность, обзор
но тесновата в ширину и ценник негуманный
Подумал, нихрена себе британские полицейские на службе оттягиваются.