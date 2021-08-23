Владелец Tesla Model X забыл закрыть заднюю дверь и врезался в двухэтажный автобус

Задняя дверь большого кроссовера Tesla выполнена подъёмной, по так называемой схеме «крыло сокола». Поэтому она ударила автобус уже на уровне второго этажа. И по этой же причине она не захлопнулась от удара, а сильно согнулась, придя в полную негодность.