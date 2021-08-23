Владелец Tesla Model X забыл закрыть заднюю дверь и врезался в двухэтажный автобус

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Владелец электромобиля Tesla Model X из Лондона, по всей видимости, забыл, что одна из задних дверей типа «соколиное крыло» была открыта, что привело к катастрофическим последствиям.
Задняя дверь большого кроссовера Tesla выполнена подъёмной, по так называемой схеме «крыло сокола». Поэтому она ударила автобус уже на уровне второго этажа. И по этой же причине она не захлопнулась от удара, а сильно согнулась, придя в полную негодность.
Портал Motor1 опубликовал другое видео. На нём показано, как Tesla Model X сигнализирует о незакрытой двери: индикаторами на обоих дисплеях и звуком. Поэтому остаётся абсолютно непонятно, как герой первого ролика смог поехать с открытой створкой.
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а мозги?
...или как там, "соколиное крыло"? Соколом!