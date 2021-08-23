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Владелец Tesla Model X забыл закрыть заднюю дверь и врезался в двухэтажный автобус

Владелец Tesla Model X забыл закрыть заднюю дверь и врезался в двухэтажный автобус (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 августа 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Tesla Model X   авто   автомир   автомобили   невнимательность   неудача   
628
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Владелец электромобиля Tesla Model X из Лондона, по всей видимости, забыл, что одна из задних дверей типа «соколиное крыло» была открыта, что привело к катастрофическим последствиям.

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Метки: Tesla   Tesla Model X   авто   автомир   автомобили   невнимательность   неудача   
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11  комментариев
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, хорошо, там, сигнализация-мигнализация. А уличный шум?
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28k
Седой Полчаса назад
"Соколиное крыло" вороне досталось...
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14
Pulsar Qwazarov 39 минут назад
Тут по-любому вина Теслы как ни крути..на моей к5 и то начинает пищать если дверь плохо закрыта..гллупо сваливать на водителя..расстерялся не заметил..по иплу на бить Илону ботинком
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29k
ACU900 2 часа назад
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3k
TeRMeeT 2 часа назад
Умные технологии... дурака просчитать не возможно.
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538
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Даже баран иногда мечтает стать орлом.
...или как там, "соколиное крыло"? Соколом!
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32k
Опаньки 3 часа назад
ладно, в гараже, но на шумной улице как можно не заметить, что открыта дверь ??
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