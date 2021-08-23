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Мужчина прошелся по капоту машины, перегородившей пешеходный переход в Омске

Мужчина прошелся по капоту машины, перегородившей пешеходный переход в Омске (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   пешеход   пешеходный переход   
875
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Подвыпивший мужчина решил проучить остановившегося прямо на зебре водителя и прошёлся по его капоту. Когда мститель спрыгивал с машины, то не удержался и упал на асфальт.

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Метки: авто   автомир   автомобили   пешеход   пешеходный переход   
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15  комментариев
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11k
Bill 15 минут назад
Наверное увидел что в авто сидит одна девка или юноша инфантильного возраста.
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5k
zulluz 3 минуты назад
оправдывая такое поведение пешехода и восторгаясь его "смелости" вы, тем самым, создаете предпосылки возникновения у водителей, такого же, мнимого, права давить пешеходов, оказавшихся в неурочный час, на проезжей части дороги. добрее надо быть друг к другу, люди.
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1k
Sanek 16 минут назад
Потому что нехрен на зебре останавливаться. Видишь что впереди некуда ехать, ну остановись ты до перехода.
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−12
чинарик Полчаса назад
харкнуть надо было в окно ...
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58k
Александр Ломовицкий 38 минут назад
ношу с собой краску . пару раз красил лобовухи слепым которые встают поперек пешеходника . не успеваешь проехать остановись перед зеброй , экономит доли секунды (занятой какой чмошник) а создает кучу неудобств окружающим .
да да один раз пуп вылез подраться за покрашенное стекло , покрасил ему моську той же краской , нитро хорошо ложится на кожу .
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3k
Дмитрий 44 минуты назад
Не всё так однозначно! Не всё! А главное все кто ниже ни слова о стоящем на "зебре" чме! Или чмо? Ах....вший водитель просто! Царь дорог встал на пешеходном переходе. Ещё и ссыкло! Съ...ся по быстрому.....Не оправдываю мужика с рюкзаком, но! Случилось бы что-либо, если бы чмо на автомобиле соблюдало ПДД? Ответ очевиден. Наказание пришло сразу и мгновенно в лице решившего не сворачивать и идущего по правилам пешехода. Так что не всё однозначно.
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347
Сигизмунд Лазаревич Час назад
забавное жирное чмо ))
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45k
doker Час назад
Значит, не сильно помял.
Штраф всего 1000.
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34k
Alex Час назад
Копчик наверно сломал
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Интересная ситуация. Можно ли расценивать данный инцидент как ДТП, либо только как нарушение ПДД и умышленную порчу чужого имущества?
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740
labus 2 часа назад
Мужчина прошелся по капоту машины, перегородившей пешеходный переход в ОмскеПосмотреть
Мужчина прошелся по капоту машины, перегородившей пешеходный переход в Омске
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