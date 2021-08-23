Мужчина прошелся по капоту машины, перегородившей пешеходный переход в Омске

Подвыпивший мужчина решил проучить остановившегося прямо на зебре водителя и прошёлся по его капоту. Когда мститель спрыгивал с машины, то не удержался и упал на асфальт.

0 Водитель не стал ничего предпринимать и просто уехал с места конфликта.