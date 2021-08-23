Мужчина прошелся по капоту машины, перегородившей пешеходный переход в Омске

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Подвыпивший мужчина решил проучить остановившегося прямо на зебре водителя и прошёлся по его капоту. Когда мститель спрыгивал с машины, то не удержался и упал на асфальт.
Авторский пост
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да да один раз пуп вылез подраться за покрашенное стекло , покрасил ему моську той же краской , нитро хорошо ложится на кожу .
Штраф всего 1000.
А вот то, что водитель, видя впереди пробку, проехал стоплинию у светофора, или, хотя бы, не сдал назад, это нехорошо.