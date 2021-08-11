Fiat 500 Jolly Evocation — дань уважения пляжным автомобилям миллионеров прошлого

96
9
1
Вашему вниманию классическая итальянская малолитражка FIAT Cinquecento, произведенная в 1975 году, только что восстановленная после полной реставрации и переоборудованная в стиль «веселого» пляжного автомобиля.
В 70-х годах прошлого века такие автомобили Jolly были выпущены на базе популярной Cinquecento. Они использовались для транспортировки посетителей роскошных отелей, переправляя гостей с яхт до их жилищ.
Но этот FIAT Cinquecento был произведен в 1975 году в модификации R (или “Rinnovata”) и не был кабриолетом. Главное отличие от стандартного 500-го – двигатель объемом 594 куб. см, разработанным Abarth. Как и в “Горбатом” ЗАЗе, мотор находится в задней части авто и приводится в движение через задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач.
Но этот FIAT Cinquecento был произведен в 1975 году в модификации R (или “Rinnovata”) и не был кабриолетом. Главное отличие от стандартного 500-го – двигатель объемом 594 куб. см, разработанным Abarth. Как и в “Горбатом” ЗАЗе, мотор находится в задней части авто и приводится в движение через задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач.
Владелец решил превратить 500-ый в модификацию Jolly и в мае 2021 года начал работы по ремонту оригинального двигателя 500 R.
Внешне автомобиль выделяется тонкими трубчатыми бамперами, выполненными в черном цвете. Такие же трубы есть в каркасе крыши и боковых кожухов.
Внешне автомобиль выделяется тонкими трубчатыми бамперами, выполненными в черном цвете. Такие же трубы есть в каркасе крыши и боковых кожухов.
Интерьер, как и в оригинале, был создан с помощью сплетенных панелей передних и задних сидений. Как и в оригинальных автомобилях Jolly, дверей нет, вместо них – обычные веревки.
Недавно отреставрированный Jolly был продан на аукционе, поэтому вряд ли он сменит владельца в ближайшем будущем.
Источник:
Ссылки по теме:
- Metrocab Series 2: то самое «Такси»
- И как только в нем люди помещались? Польский Fiat-126
- Старенький Fiat Panda и гиперкар Ferrari сразились на заснеженной дороге
- Выглядит смешно, но едет бодро: крохотный Fiat Multipla из шестидесятых
- Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды
11
Понравилось11
Новости партнёров