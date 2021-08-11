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Fiat 500 Jolly Evocation — дань уважения пляжным автомобилям миллионеров прошлого

Fiat 500 Jolly Evocation — дань уважения пляжным автомобилям миллионеров прошлого (9 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 11:26
Сообщество : Автомир
Метки: Fiat   Fiat 500   авто   автомир   автомобили   пляжный автомобиль   
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Вашему вниманию классическая итальянская малолитражка FIAT Cinquecento, произведенная в 1975 году, только что восстановленная после полной реставрации и переоборудованная в стиль «веселого» пляжного автомобиля.

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Метки: Fiat   Fiat 500   авто   автомир   автомобили   пляжный автомобиль   
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Михайло Потапыч 21 минуту назад
У меня на автомобильных ключах такой же брелок.
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