Fiat 500 Jolly Evocation — дань уважения пляжным автомобилям миллионеров прошлого

В 70-х годах прошлого века такие автомобили Jolly были выпущены на базе популярной Cinquecento. Они использовались для транспортировки посетителей роскошных отелей, переправляя гостей с яхт до их жилищ.



Но этот FIAT Cinquecento был произведен в 1975 году в модификации R (или “Rinnovata”) и не был кабриолетом. Главное отличие от стандартного 500-го – двигатель объемом 594 куб. см, разработанным Abarth. Как и в “Горбатом” ЗАЗе, мотор находится в задней части авто и приводится в движение через задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач.