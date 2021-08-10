Классический спорткар De Tomaso Pantera 1972 года из Канады

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Отреставрированный De Tomaso Pantera 1972 года был выставлен на аукцион в Калгари, провинция Альберта, Канада, но самая высокая ставка, которая достигла 71 500 долларов, не соответствовала запрашиваемой продавцом. В объявлении сказано, что автомобиль был перекрашен в текущий оттенок бордового металлика предыдущим владельцем.
Частная компания De Tomaso становилась популярнее с каждой моделью. Глядя на её успехи, Ли Якокка, топ-менеджер Ford в Северной Америке, предложил Генри Форду II посотрудничать с итальянской компанией. Тем более, что компании Ford тогда была нужна новая модель, которая бы закрепила репутацию гоночного GT40.
В 1969 году было подписано соглашение, по которому De Tomaso обязывалась построить среднемоторное купе класса GT с фордовским V8 в центре и коробкой передач ZF, установленной по схеме transaxle. Это и было рождение суперкара Pantera, который выпускался 23 года.
В 1969 году было подписано соглашение, по которому De Tomaso обязывалась построить среднемоторное купе класса GT с фордовским V8 в центре и коробкой передач ZF, установленной по схеме transaxle. Это и было рождение суперкара Pantera, который выпускался 23 года.
Автомобиль получил стальной монокок, независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах. Автомобиль имеет итальянский дизайн от Ghia, но дизайнером там был американец — Том Тьярд. Конструкцию разработал гениальный Джан Паоло Даллара.
Дебют модели состоялся на автосалоне в Нью-Йорке. Дерзкое купе с широченными задними колесами вызвало у публики восторг, а отдельным преимуществом стала его стартовая цена — $9,800. Для справки: Miura в те годы стоила почти в 2,5 раза больше при сопоставимых с Пантерой характеристиках. И комплектация у Pantera была гораздо богаче чем у Miura. Они сразу шли с электростеклоподъемниками и кондиционером.
Под капотом стоял 5,8-литровый фордовский Cleveland мощностью 330 л.с. Не в V12 как у Миуры, зато чинился буквально на коленке. Разгон до «сотни» занимал 5,6 секунды. Максимальная скорость доходила до 260 км/ч.
Бешенной популярности модели помешали детские болячки с кондиционером, охлаждением двигателя и коробкой передач. Их исправили на более поздних версиях.
Бешенной популярности модели помешали детские болячки с кондиционером, охлаждением двигателя и коробкой передач. Их исправили на более поздних версиях.
Данный экземпляр выставляли на продажу на сайте Bring a Trailer. Максимальная ставка составила $71,500, но хозяин не отдал её.
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