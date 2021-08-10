Классический спорткар De Tomaso Pantera 1972 года из Канады

Частная компания De Tomaso становилась популярнее с каждой моделью. Глядя на её успехи, Ли Якокка, топ-менеджер Ford в Северной Америке, предложил Генри Форду II посотрудничать с итальянской компанией. Тем более, что компании Ford тогда была нужна новая модель, которая бы закрепила репутацию гоночного GT40.



В 1969 году было подписано соглашение, по которому De Tomaso обязывалась построить среднемоторное купе класса GT с фордовским V8 в центре и коробкой передач ZF, установленной по схеме transaxle. Это и было рождение суперкара Pantera, который выпускался 23 года.