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Классический спорткар De Tomaso Pantera 1972 года из Канады

Классический спорткар De Tomaso Pantera 1972 года из Канады (17 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 11:16
Сообщество : Автомир
Метки: De Tomaso   De Tomaso Pantera   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Отреставрированный De Tomaso Pantera 1972 года был выставлен на аукцион в Калгари, провинция Альберта, Канада, но самая высокая ставка, которая достигла 71 500 долларов, не соответствовала запрашиваемой продавцом. В объявлении сказано, что автомобиль был перекрашен в текущий оттенок бордового металлика предыдущим владельцем.

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Метки: De Tomaso   De Tomaso Pantera   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Ego sum qui sum Час назад
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