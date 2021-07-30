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Наглому торопыге не удалось объехать пробку по обочине

Наглому торопыге не удалось объехать пробку по обочине (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 12:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   быдло   видео   езда по обочине   обочечник   торопыга   
1892
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В Севастополе водитель BMW и пешеход не позволили проехать наглецу по обочине. Обиженный торопыга вылез из машины, чтобы разобраться, но почему-то сразу передумал.

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Метки: авто   автохам   быдло   видео   езда по обочине   обочечник   торопыга   
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16  комментариев
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17k
KOSTELLO Час назад
Реально, камеры висящие в определенных местах, будут спасением.
И главное штраф тысяч в 5-10 как минимум.
И камер побольше.
Тогда все будут культурные ах пестец
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96
ssvs0807 4 минуты назад
6ля.... какой красавец на БМВ. А из унитаза этого, это человек вылез или обезьяна?
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16k
Злобный Члегр 13 минут назад
Вообще, обочечникам нужно разбивать монтировкой лобовуху. А ели не поможет - лоб. Это самые мерзкие твари.
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368
Дедуля Час назад
А почему не удалось, кажется он как ехал по обочине, так и поехал дальше. Вместе с бимером.
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3k
The Dude Час назад
Лицо обочечника снова не обезображено зачатками интеллекта.
Впрочем ничего нового
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3k
Maikie Час назад
Очень интересно но ни**уя не понял...
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10k
Мафусаил Час назад
Бимер - красавчик, а вот лысый...лысый - гандон!
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6k
Шурави Час назад
Из за таких пи. оров хоть каждые 100 метров камеры вешай.
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