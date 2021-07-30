Наглому торопыге не удалось объехать пробку по обочине

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В Севастополе водитель BMW и пешеход не позволили проехать наглецу по обочине. Обиженный торопыга вылез из машины, чтобы разобраться, но почему-то сразу передумал.
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И главное штраф тысяч в 5-10 как минимум.
И камер побольше.
Тогда все будут культурные ах пестец
Впрочем ничего нового