ДТП на знаменитом перекрестке в подмосковном Клину

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В подмосковном Клину на перекрестке улиц Литейная — Дзержинского водитель внедорожника решил пораньше стартануть, а второй водитель решил проскочить на желтый сигнал светофора.
Авторский пост
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