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ДТП на знаменитом перекрестке в подмосковном Клину

ДТП на знаменитом перекрестке в подмосковном Клину (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 12:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проскакун   торопыга   
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В подмосковном Клину на перекрестке улиц Литейная — Дзержинского водитель внедорожника решил пораньше стартануть, а второй водитель решил проскочить на желтый сигнал светофора.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проскакун   торопыга   
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10  комментариев
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38k
dima423 2 часа назад
Ну седан хотя бы на желтый летел, а джип точно на красный поехал)
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1k
Василий 8 минут назад
Три клоуна в один момент собрались это сильно, конечно.
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255
Lyalyalya123 15 минут назад
Джип виноват, я сотрудник ДПС
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16k
migun31 18 минут назад
В Клину принято останавливаться на зебре?
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23k
Павел Плеханов 2 часа назад
Всё просто, если помнить, что жёлтый - ЗАПРЕЩАЮЩИЙ сигнал светофора:
- проскакивать на жёлтый нельзя, но если очень-очень хочется, то можно
- выезжать на пересечение на жёлтый нельзя, ну вот нельзя ни под каким соусом и всё
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не понимаю, что движет в таких случаях водителем? Правый ряд уже остановился по мигающему зелёному и только он весь такой умный, резкий подкинул газку. С двух других сторон перекрёстка тоже в том же стиле. Сколько же их?
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3k
Иван 2 часа назад
Биба и боба.
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10
СуньВЧуньХань или просто Волк 2 часа назад
Нашли друг друга два голубка, жаль третьего подбили. Хотя и тот, третий, тоже не ангел, вылез за стоп линию
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