Эта машина провела в одной семье 95 лет: уникальный случай для нашего времени

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В наши дни, когда автомобиль покупают в среднем на два-три года, сложно поверить в такую историю. Этот аппарат почти век провел в одной семье, причем машина, сделанная в 1925 году довольно, активно эксплуатировалась до середины пятидесятых, а родная кожаная обивка сохранилась еще тех времен.
Автомобильная марка REO славившаяся в прошлом своими грузовиками, давно канула в лету, а последние легковушки и вовсе сошли с конвейера в середине тридцатых. В дальнейшем компания выпускала только грузовую технику.
Серия «Т-6», (Touring), к которой относится эта машина, появилась в 1919 году, цифра обозначала количество цилиндров, машинка 1925 года была из самых последних партий, с рядным шестицилиндровым мотором.
Серия «Т-6», (Touring), к которой относится эта машина, появилась в 1919 году, цифра обозначала количество цилиндров, машинка 1925 года была из самых последних партий, с рядным шестицилиндровым мотором.
Кузов по документам почему-то называется седан, хотя это ярко выраженный фаэтон. Салон считается шестиместным, вот только двум пассажирам придется довольствоваться откидными сиденьями, так называемыми страпонтенами.
Кожаная обивка, конечно, видала лучшие дни, но, если вдуматься – ей 95 лет, а она еще держится. Этими сиденьями всё еще можно пользоваться. Интересно, что будет с современной «эко-кожей» лет через пятьдесят? Впрочем, пол века для современного автопрома? Хорошо если через год не начнет рассыпаться.
Брезентовый верх уже не родной, он был заменен в восьмидесятых, в ходе ремонта и наружной перекраски кузова. На старом фото видно, какой была машина до ремонта.
Впереди есть фара дальнего света и габаритные фонарики, они же - поворотники, в те годы это считалось опцией, а сзади всего один фонарь, совмещенный со стоп-сигналом.
Под капотом рядный шестицилиндровый мотор с водяным охлаждением и батарейным зажиганием. Обратите внимание на ремень вентилятора, сделанный по принципу пластинчатой цепи с кожаными накладками, именно такими были ремни до появления привычных нам резино-текстильных.
Крышка над головкой блока закрывает провода и свечи от грязи и влаги. Мудрое, но очень редкое на то время решение.
Напоследок заглянем под машину, там тоже много интересного. Например – задний мост с корпусом, сделанным из штампованных элементов, собранных на заклёпках. Третий раз в жизни вижу такую конструкцию. Не знаю, насколько она надёжна и долговечна, но факт, что уцелела до наших дней говорит сам за себя.
Приводной вал без карданных крестовин, сзади вместо них резиновая муфта. Аналогичная конструкция есть на валу рулевого управления ГАЗ-24.
В оригинале проставки были кожаными, менять их приходилось часто, особенно в дождливую погоду, резиновые, сделанные из транспортерных лент служили дольше. В передней части вала шарнир, чем-то напоминающий современный ШРУС, только с очень малым углом поворота.
Механические тормоза ленточные, только сзади, на передней оси никаких тормозов нет, поэтому в дождь единственным тормозом был мотор. В подвеске есть фрикционные демпферы, такие предки рычажных амортизаторов.
В годы Второй мировой, когда производство легковушек в США полностью приостановилось, семья решила выгодно продать свой новенький Шевроле последних предвоенных месяцев выпуска, и несколько лет ездили на стареньком REO. Даже купив уже новую машину, пожилой глава семейства частенько использовал этот раритет.
Не знаю, что сподвигло наследников продать такую семейную реликвию, но год назад (2020) раритет сменил хозяина. Нынешний, судя по всему перекуп, недавно пытался перепродать, выставив на аукцион, но максимальная ставка, не дотянувшая до $10 тыс. его не устроила.
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Метки: REO авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
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