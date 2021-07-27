Эта машина провела в одной семье 95 лет: уникальный случай для нашего времени

Кожаная обивка, конечно, видала лучшие дни, но, если вдуматься – ей 95 лет, а она еще держится. Этими сиденьями всё еще можно пользоваться. Интересно, что будет с современной «эко-кожей» лет через пятьдесят? Впрочем, пол века для современного автопрома? Хорошо если через год не начнет рассыпаться.