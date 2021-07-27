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Эта машина провела в одной семье 95 лет: уникальный случай для нашего времени

Эта машина провела в одной семье 95 лет: уникальный случай для нашего времени (21 фото + 2 видео)

Автор:
27 июля 2021 08:40
Сообщество : Автомир
Метки: REO   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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В наши дни, когда автомобиль покупают в среднем на два-три года, сложно поверить в такую историю. Этот аппарат почти век провел в одной семье, причем машина, сделанная в 1925 году довольно, активно эксплуатировалась до середины пятидесятых, а родная кожаная обивка сохранилась еще тех времен.

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Метки: REO   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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