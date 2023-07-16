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Мужчина сделал замечание подросткам, которые возвращались на кроссовых мотоциклах с тренировки

Мужчина сделал замечание подросткам, которые возвращались на кроссовых мотоциклах с тренировки

Автор:
16 июля 2023 10:35
Сообщество : Мото
Метки: Видео   авто   краснодар   мотокроссы   мужик   подростки   
1017
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Мужчина заявил, что его и соседей раздражает постоянный шум под окнами и во дворах.

Подростки сказали, что они ничего не нарушают.

Родители подростков собираются писать заявления на возмущавшегося мужчину.

Кто прав в этой ситуации?

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Метки: Видео   авто   краснодар   мотокроссы   мужик   подростки   
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6  комментариев
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32k
albedo Час назад
На кроссовый мотоциклах и правда нельзя ездить в черте города.
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3k
Диагноз 38 минут назад
Подобные мотоциклы не являются транспортными средствами. Их считают спортинвентарем и не ставят на учет в ГИБДД. На них запрещено передвигаться по дорогам общего пользования. На пустыре возле дома никто не запрещает. По поводу шума не знаю. Если молодые люди приезжают на них к дому используя дороги можно обратиться в ГИБДД, если прикатывают их толкая руками то нарушений нет. Про шум можно побеседовать с участковым.
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19k
Александр Час назад
Мужик в неадеквате.
Вызывай полицаев, если на то пошло, а он предлагает делать некий опрос, ходить спрашивать.
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16k
Совранский Час назад
Мужчина заявил, что его и соседей раздражает постоянный шум под окнами и во дворах.© - несчастный человек((( сходи локомотив поймай - от колёсами стучит сильно!
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