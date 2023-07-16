Мужчина сделал замечание подросткам, которые возвращались на кроссовых мотоциклах с тренировки

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Мужчина заявил, что его и соседей раздражает постоянный шум под окнами и во дворах.
Подростки сказали, что они ничего не нарушают.
Родители подростков собираются писать заявления на возмущавшегося мужчину.
Кто прав в этой ситуации?
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Вызывай полицаев, если на то пошло, а он предлагает делать некий опрос, ходить спрашивать.