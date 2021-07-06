Драг-рейсинг: Bugatti Chiron против болида F1

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Один из самых мощных дорожных автомобилей Bugatti Chiron 2021 года и самый быстрый автомобиль Формулы 1 2011 года. Это очень разные машины, но они обе невероятно быстрые.
Автомобиль Формулы-1 RB7 Red Bull Racing в сезоне 2011 года, обеспечил чемпионские титулы как конструкторам, так и пилоту, отчасти благодаря своему 2,4-литровому безнаддувному двигателю Renault V8. Раскручиваясь до 18000 об/мин, этот V8 генерировал около 750 лошадиных сил, которые передавались на задние колеса через семиступенчатую коробку передач.
Bugatti использует 8,0-литровый двигатель W16, который даже в самом дешевом из Chiron стоимостью более 3 миллионов долларов выдает 1500 лошадиных сил. Он также отправляет их через семиступенчатую коробку передач на колеса, в данном случае на все четыре, что делает этот бой предопределенным в пользу Bugatti. Но мы бы не смотрели это видео, если бы все было так просто.
Гоночным автомобилем управлял Дэвид Култхард
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2,5 секунд до сотни, как у этого Bugatti, выдаст и Audi RS7 на stage3. И цена вопроса будет дешевле более чем в десять раз. Но какому-нибудь певцу ртом, вроде Бибера, или пинальщику мяча, вроде Роналду сесть в Audi просто западло.
В итоге имеем что имеем.
удивлен что бугатти под 2 тонны..
И у Буги вроде автомат, а Фка всётки на а-ля ручке?