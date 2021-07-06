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Драг-рейсинг: Bugatti Chiron против болида F1

Драг-рейсинг: Bugatti Chiron против болида F1 (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti Chiron   bugatti   авто   автомир   автомобили   болид   гоночный болид   формула 1   
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Один из самых мощных дорожных автомобилей Bugatti Chiron 2021 года и самый быстрый автомобиль Формулы 1 2011 года. Это очень разные машины, но они обе невероятно быстрые.

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Метки: Bugatti Chiron   bugatti   авто   автомир   автомобили   болид   гоночный болид   формула 1   
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6  комментариев
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
как обычно, много никому невсратой болтовни, смотреть с середины
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11k
Кархародон 17 минут назад
Одна из причин мирового финансового кризиса - это неправильное распределение финансовых потоков, когда люди небольшого ума, получив лёгкие деньги (шоу-бизнес, спорт, или когда нефть начинает бить из унитаза) тратят их на пустые понты. Часы, машины, даже одежда, которые и близко не стоят тех денег за которые продаются.
2,5 секунд до сотни, как у этого Bugatti, выдаст и Audi RS7 на stage3. И цена вопроса будет дешевле более чем в десять раз. Но какому-нибудь певцу ртом, вроде Бибера, или пинальщику мяча, вроде Роналду сесть в Audi просто западло.
В итоге имеем что имеем.
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Vacony 2 часа назад
ну все решает количество лошадок ни единицу веса )
удивлен что бугатти под 2 тонны..
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Vitamin 2 часа назад
Я так понимаю, Фка выигрывает за счет тяги на высоких оборотах?
И у Буги вроде автомат, а Фка всётки на а-ля ручке?
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