Драг-рейсинг: Bugatti Chiron против болида F1

Bugatti использует 8,0-литровый двигатель W16, который даже в самом дешевом из Chiron стоимостью более 3 миллионов долларов выдает 1500 лошадиных сил. Он также отправляет их через семиступенчатую коробку передач на колеса, в данном случае на все четыре, что делает этот бой предопределенным в пользу Bugatti. Но мы бы не смотрели это видео, если бы все было так просто.