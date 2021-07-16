Самый первый экземпляр экзотического суперкара Cizeta-Moroder V16T продадут с аукциона

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Джорджио Мородер - музыкальный продюсер, стоящий за длинным списком хитов-монстров, и спонсор, стоящий за одним из самых впечатляющих суперкаров 80-х. Теперь вы можете стать обладателем первого оригинального 16-цилиндрового Cizeta Murderer!
В калифорнии на аукционе RM Sotheby's, который состоится в середине августа, в продаже будет доступен редкий суперкар Cizeta-Moroder V16T - предсерийный прототип с номером шасси 001, предваряющий выпуск всего девяти серийных машин.
Суперкар Cizeta V16T, принадлежащий инвестору проекта, музыканту Джорджо Мородеру и считается единственным суперкаром, который несёт на кузове его имя, был разработан экс-инженером Lamborghini КлаудиоДзамполли и знаменитым дизайнером Марчелло Гандини. Автомобиль в кузове купе оснащен поперечным 16-цилиндровым мотором объёмом 6,0 литра, имеет оригинальную внешность и запоминающиеся четыре выдвижные фары.
Автомобиль Cizeta V16T первый в линейке: именно его инженер, дизайнер и композитор демонстрировали на мировых выставках. При этом прототип имеет ряд отличий от серийных экземпляров, которые впоследствии выпускались под названием Cizeta. Он имеет увеличенные воздухозаборники, другое оформление задней части, а также оригинальный интерьер.
Пробег суперкара Cizeta V16T, выставленного на аукцион, пока не сообщается. Однако отмечается, что авто хранилось только в закрытых помещениях, а в 2018 году прошло полную реставрацию. Цена за редкий лот пока не объявлена.
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