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Самый первый экземпляр экзотического суперкара Cizeta-Moroder V16T продадут с аукциона

Самый первый экземпляр экзотического суперкара Cizeta-Moroder V16T продадут с аукциона (23 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 13:37
Сообщество : Автомир
Метки: Cizeta   Cizeta Moroder   Moroder   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   
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Джорджио Мородер - музыкальный продюсер, стоящий за длинным списком хитов-монстров, и спонсор, стоящий за одним из самых впечатляющих суперкаров 80-х. Теперь вы можете стать обладателем первого оригинального 16-цилиндрового Cizeta Murderer!

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Метки: Cizeta   Cizeta Moroder   Moroder   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   
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