Самый первый экземпляр экзотического суперкара Cizeta-Moroder V16T продадут с аукциона

Автомобиль Cizeta V16T первый в линейке: именно его инженер, дизайнер и композитор демонстрировали на мировых выставках. При этом прототип имеет ряд отличий от серийных экземпляров, которые впоследствии выпускались под названием Cizeta. Он имеет увеличенные воздухозаборники, другое оформление задней части, а также оригинальный интерьер.