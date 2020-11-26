Редкий Cizeta V16T, когда-то принадлежавший султану Брунея, выставлен на продажу

Но общий спад мировой экономики 1990-1991 годов, расставил все по местам. Компания Клаудио Замполли потерпела крах. Компании-партеры стали требовать предоплату, а проблемы со здоровьем Замполли не позволили ему оперативно решать кризисные вопросы. Оказалось, что создать безумный автомобиль сложно, а обеспечить его серийное производство сложно вдвойне. Компания «переехала» в Лос-Анджелес, а Замполли пережил личное банкротство. Первоначальные планы по выпуску 12 машин в год, конечно, не оправдались. На первых порах удалось собрать 9 Cizeta V16T, далее были единичные сборки, вроде Cizeta Fenice TTJ Spyder для клиента из Японии в 2003 году. Все это сопровождалось скандалами и судебными тяжбами. Однажды Замполли требовал с Джея Лено (американский ведущий, большой фанат и коллекционер автомобилей) 150 миллионов долларов за нелицеприятные слова шоумена, высказанные на автосалоне 1999 года в Калифорнии. Иск отклонили, но отношения были испорчены. Помимо Лено, Замполли переругался со знаменитым тест-пилотом Lamborghini Валентино Бальбони (настолько знаменитым, что Lamborghini даже выпускала спец версию модели Gallardo в его честь), автором книги о Cizeta Брайаном Виклемом и многими другими причастными к проекту гражданами.