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Редкий Cizeta V16T, когда-то принадлежавший султану Брунея, выставлен на продажу

Редкий Cizeta V16T, когда-то принадлежавший султану Брунея, выставлен на продажу (21 фото)

Автор:
26 ноября 2020 08:37
Сообщество : Автомир
Метки: Cizeta   Cizeta V16T   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
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Известный советский учетный Лев Николаевич Гумилев, между прочим, сын поэта Серебряного века Николая Гумилева и поэтессы Анны Ахматовой, ввел в обиход термин пассионарии, обозначающий людей, обладающих врожденной способностью брать из внешней среды больше энергии, чем требуется для размеренной жизни и направлять эту энергию на изменение мира вокруг себя. Именно пассионарии осваивали новые земли, захватывали территории, подчиняли своей воле целые народы, двигали вперед науку и искусство.
Именно к таким людям можно отнести итальянца Клаудио Замполли, который, несмотря на все тяготы и невзгоды напролом шел к своей мечте. А мечтал он о собственном суперкаре с выдающимися характеристиками и внешним видом разъяренного зверя!
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Метки: Cizeta   Cizeta V16T   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
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