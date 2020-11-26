Редкий Cizeta V16T, когда-то принадлежавший султану Брунея, выставлен на продажу

Известный советский учетный Лев Николаевич Гумилев, между прочим, сын поэта Серебряного века Николая Гумилева и поэтессы Анны Ахматовой, ввел в обиход термин пассионарии, обозначающий людей, обладающих врожденной способностью брать из внешней среды больше энергии, чем требуется для размеренной жизни и направлять эту энергию на изменение мира вокруг себя. Именно пассионарии осваивали новые земли, захватывали территории, подчиняли своей воле целые народы, двигали вперед науку и искусство.
Именно к таким людям можно отнести итальянца Клаудио Замполли, который, несмотря на все тяготы и невзгоды напролом шел к своей мечте. А мечтал он о собственном суперкаре с выдающимися характеристиками и внешним видом разъяренного зверя!
Именно к таким людям можно отнести итальянца Клаудио Замполли, который, несмотря на все тяготы и невзгоды напролом шел к своей мечте. А мечтал он о собственном суперкаре с выдающимися характеристиками и внешним видом разъяренного зверя!
Замполли родился в Модене по соседству с испытательным треком Ferrari, а уже в возрасте 25 лет занимал должность тест-пилота Lamborghini. Позже, перебравшись в США, помогал Lambo организовать дилерскую сеть в Северной Америке, а в итоге оказался в Калифорнии – естественной среде обитания экзотических суперкаров. Там он открыл сообщенное представительство Lamborghini, а также, являясь талантливым инженером, занимался обслуживанием Ferrari и Maserati.
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Работа с экзотическими автомобилями позволила Замполли обрасти дружескими связями с массой богатых и знаменитых энтузиастов. Среди них был Джорджио Мородер – пионер электронной музыки, автор массы саундтреков к фильмам, обладатель четырех премий Золотой глобус и трех Оскаров! Как и положено знаменитости 1970-1980-х Мородер водил Lamborghini Countach, который обслуживался в мастерской Замполли, где, собственно, музыкант и проникся идеей создания уникального суперкара и решил вложить в проект деньги. Есть слухи, что Мородер был не первым потенциальным партнером Замполли: говорят, что рассматривалась кандидатура Сильвестра Сталлоне и кто-то даже видел фотографии крышки двигателя с логотипом «Cizeta-Stallone».
Название Cizeta восходит к итальянскому произношению инициалов Замполии - CZ, а в качестве эмблемы использовалась головы волков, как отсылка к легенде об основателях Рима Ромуле и Реме, вскормленных волчицей. По максимуму делался акцент на итальянское происхождение! Идея Замполли заключалась в сборке суперкара в Италии, конкретно в Модене, где можно было найти партнеров, способных обеспечить высокое качество производства. Сердцем автомобиля должен был стать безумный двигатель V16! Ничего подобного не делалось с 1930-х годов, со времен снятия с производства Cadillac V16, да и концепция у автомобиля Замполли была совершенно иной.
Клаудио Замполли
Двигатель Замполли собирался из двух V8, основанных на архитектуре Lamborghini Urraco P300. Примечательно, что двигатель устанавливался поперечно, а 5-ступенчатая «механика» ZF – продольно. Эта Т-образная компоновка нашла отражение в названии модели V16T и была вдохновлена конструкцией Lamborghini Miura. Замполли понимал, что «простой» двигатель V12 если и попадет в заголовки прессы, то не на долго, а V16 наделает гораздо больше шума. Тем более в проект был привлечен бывший моторист Lamborghini Оливьеро Педрацци (ох уже эти итальянские фамилии). В итоге свет увидел монстр: 6 литров рабочего объема, 16-цилиндров, 64 клапана, 8 распредвалов, 2 системы впрыска топлива, 4 головки блока цилиндров и 2 цепи привода ГРМ! Заявленная мощность составила солидные для конца 80-х 540 лошадиных сил. У автомобиля всего было много, даже выдвижных фар целых 4 :)
Под такой двигатель был нужен соответствующий кузов – яркий и агрессивный. Благодаря связям, приобретенным еще во времена работы на Lamborghini, Замполли удалось связаться с легендарным стилистом Марченно Гандини, создавшим Countach. Бытует мнение, что Cizeta V16T выглядит так, как по мнению Гандини, должен был выглядеть Lamborghini Diablo. Однако видение мастера не нашло поддержку среди менеджмента корпорации Chrysler, которая в 1987 году приобрела компанию Lamborghini, находящуюся на грани разорения. Мнение верно лишь отчасти, поскольку оригинальный дизайн не вполне устраивал и Замполли, особенно в задней части автомобиля. Гандини в свое время разругался с Lamborghini, но пошел на встречу Замполли. Форма кузова продиктована, в том числе, размерами двигателя, установленного, повторюсь, поперечно - Cizeta V16T шире современного Lamborghini Aventador. В основе суперкара лежит классическая пространственная трубчатая рама, кузов выполнен из алюминия. Замполли с головой окунулся в технические вопросы, привлекал лучших инженеров, а финансировал все это великолепие Джорджио Мородер...
Широкой публике Cizeta-Moroder V16T была представлена в конце 1988 года, что примечательно, чуть раньше Lamborghini Diablo. Автомобиль вызвал большой интерес, сразу же поступило 14 первоначальных взносов от покупателей в размере 100 тысяч долларов каждый! К сожалению, проблемы начались практически сразу… Во-первых, Замполли видел Cizeta V16T как супер эксклюзивный автомобиль ручной сборки, что явно не ведет к снижению издержек. Цены были заоблачными, но главным было обеспечить заявленную динамику. Доводка машины шла достаточно медленно и главный инвестор стал волноваться. В тайне от Замполли Мородер начал переговоры с инженерами Porsche, рассматривая возможность использования стекловолокна в производстве кузова вместо капризного алюминия. Замполли все узнал и на фоне уже имеющихся разногласий партнерские отношения были расторгнуты. Мородеру достался лишь первый прототип, которым он, кстати, владеет до сих пор. Многие до сих пор называют автомобиль Cizeta-Moroder, но серийные машины носили имя Cizeta.
Серьезной миной под Cizeta было то, что автомобиль не удавалось легализовать в США, но первоначально ситуацию спасали заказы из Азии и Ближнего Востока, например, султан Брунея заказал аж 2 автомобиля (на фото как раз один из них). Автомобили Замполли представляли собой шедевры ручной работы. Процесс сборки был крайне медленный, зато качество и внимание к деталям удивили современников. Кроме того, испытатели, журналисты и прочая публика хвалили подвеску, тормоза и в целом инженерную проработку V16T. Cizeta засветилась в огромном количестве газет и журналов по всему миру. Заявленные характеристики составляли 330 км/ч максимальной скорости и 4,5 секунды до «сотни»! А форма кузова и звук мотора разжигали страсть к динамике. Казалось, Cizeta V16T готова ворваться на рынок суперкаров и бороться за кошельки клиентов, считавших Tesrtarossa или Diablo слишком распространенными!
Но общий спад мировой экономики 1990-1991 годов, расставил все по местам. Компания Клаудио Замполли потерпела крах. Компании-партеры стали требовать предоплату, а проблемы со здоровьем Замполли не позволили ему оперативно решать кризисные вопросы. Оказалось, что создать безумный автомобиль сложно, а обеспечить его серийное производство сложно вдвойне. Компания «переехала» в Лос-Анджелес, а Замполли пережил личное банкротство. Первоначальные планы по выпуску 12 машин в год, конечно, не оправдались. На первых порах удалось собрать 9 Cizeta V16T, далее были единичные сборки, вроде Cizeta Fenice TTJ Spyder для клиента из Японии в 2003 году. Все это сопровождалось скандалами и судебными тяжбами. Однажды Замполли требовал с Джея Лено (американский ведущий, большой фанат и коллекционер автомобилей) 150 миллионов долларов за нелицеприятные слова шоумена, высказанные на автосалоне 1999 года в Калифорнии. Иск отклонили, но отношения были испорчены. Помимо Лено, Замполли переругался со знаменитым тест-пилотом Lamborghini Валентино Бальбони (настолько знаменитым, что Lamborghini даже выпускала спец версию модели Gallardo в его честь), автором книги о Cizeta Брайаном Виклемом и многими другими причастными к проекту гражданами.
Принимая во внимание амбициозную идею и исчезающее количество собранных машин, можно назвать проект провальным. Но как-то язык не поворачивается. Скорее, мечта итальянца разбилась о суровую действительность… Автомобиль-мечта стал реальностью, а потом превратился в кошмар, но остается одной из самых ярких и экзотических страниц в истории суперкаров.
На фото автомобиль из коллекции султана Бруеня, показанный на Женевском автосалоне 1993 года. Как и большинство автомобилей султана он никогда не регистрировался и не эксплуатировался, пробег составляет менее 1000 км. Даже шины датированы 1993 годом. Автомобиль находится в продаже во Флориде и позиционируется как «возможно, лучший из существующих Cizeta в мире». Цена не указана, но специалисты оценивают V16T в районе 725 000 долларов, что не так уж и много, за такой редкий автомобиль в безупречном состоянии. Надо брать!
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