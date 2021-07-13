Реплика Lamborghini Aventador SVJ, созданная за один месяц из Honda Civic

В наши дни имитации суперкаров чрезвычайно распространены, но в целом такие переделки сделаны не лучшим образом, что позволяет любому автолюбителю угадать донора с расстояния в несколько десятков метров. Dream Customs India, небольшая индийская компания, потратила всего 25 дней, чтобы превратить Honda Civic восьмого поколения в Lamborghini Aventador SVJ.

0 Источник: При создании реплики для неё разработали множество новых кузовных панелей, включая не только бамперы и крышку капота, но и элементы, которые позволили придать Сивику силуэт средне­моторного купе. Cохранилось ли при этом штатное расположение двигателя, создатели индийского Авентадора не уточняют.

0 Источник: Автомобиль снабдили даже оригинальной оптикой, имитирующей фары и фонари итальян­ского суперкара, а задний диффузор получил диодную подсветку — она призвана намекать на «огненный выхлоп». Выхлопные трубы также перенесли.

0 Источник: В салоне появились новый руль, другая передняя панель и центральная консоль с сенсорной панелью. При этом штатные приборы Civic сохранены — по сути, это единственный намёк на истинную природу «суперкара».

0 Источник: Данных о доработке двигателя нет. Вероятнее всего, реплика сохранила штатные для Сивика передний привод, 1,8-литровый атмосферный мотор на 140 л.с. и автоматическую коробку. Ателье Dream Customs из Индии ставит постройку таких реплик на поток и оценивает их в миллион-полтора рупий, что примерно эквивалентно аналогичным суммам в рублях.

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В наши дни имитации суперкаров чрезвычайно распространены, но в целом такие переделки сделаны не лучшим образом, что позволяет любому автолюбителю угадать донора с расстояния в несколько десятков метров. Dream Customs India, небольшая индийская компания, потратила всего 25 дней, чтобы превратить Honda Civic восьмого поколения в Lamborghini Aventador SVJ. 2021-07-13T14:40:12+03:00

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