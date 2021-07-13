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Реплика Lamborghini Aventador SVJ, созданная за один месяц из Honda Civic

Реплика Lamborghini Aventador SVJ, созданная за один месяц из Honda Civic (9 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Aventador   Honda   Lamborghini   Lamborghini Aventador   авто   копия   реплика   спорткар   
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В наши дни имитации суперкаров чрезвычайно распространены, но в целом такие переделки сделаны не лучшим образом, что позволяет любому автолюбителю угадать донора с расстояния в несколько десятков метров. Dream Customs India, небольшая индийская компания, потратила всего 25 дней, чтобы превратить Honda Civic восьмого поколения в Lamborghini Aventador SVJ.

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Метки: Aventador   Honda   Lamborghini   Lamborghini Aventador   авто   копия   реплика   спорткар   
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
Целый кузов по системе Вульфа слепили, а арки так и не осилили. Кривые как мой .хуй
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