Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили

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Это лето во многих регионах России выдалось жарким, но его невозможно сравнить с тем, что происходит в Кувейте. Там температура столбика термометра уверенно держится на +54°C в тени.
Несколько дней назад там была зафиксирована самая высокая температура в мире + 70 °C. До этого рекорд в +56,7 °C был зафиксирован в прошлом году в Долине Смерти, США.
#فيديو مواطن كويتي يوثق درجة الحرارة في الكويت أمس الجمعة والتي تقترب من "الغليان": 73 درجة تحت الشمس و 54 في الظل .#الكويت— ليوان الشرقية 🇸🇦 (@LEWANALSHRQIH) July 3, 2021
المصدر مع التحية : @mekshatsharqiah
pic.twitter.com/XgE2sXS4Fc
Таким образом, нынешнее лето стало самым жарким за последние 70 лет наблюдений. При такой температуре на асфальте можно смело готовить яичницу.
قال الخبير الكويتي بالأرصاد الجوية، عادل السعدون، إن درجة الحرارة في #الكويت بلغت مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى إنها وصلت إلى 70 درجة مئوية في الشمس.#الجسرة_الإخبارية pic.twitter.com/wizU9XVHAs— شبكة الجسرة الإخبارية (@aljasranews) July 6, 2021
Но хуже всего приходится бюджетным автомобилям, пластик которых просто не рассчитан на такие высокие температуры. Так что владельцы, которым не досталось места в тени, с ужасом наблюдали, как их машины просто тают под солнцем как снеговик весной.
شاهد ذوبان السيارات في الكويت— نَبِيل بِك (@NabilBeck) July 7, 2021
درجة الحرارة تجاوزت 70 درجة مئوية 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/An2pBS9omq
Власти настоятельно рекомендуют жителям не выходить на улицу без необходимости и обновить устаревшие кондиционеры, во избежание проблем с проводкой.
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Метки: Аномальная погода жара кувейт лето машины
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