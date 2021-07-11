FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7191 пост • 1224 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Новости со всего Мира 
Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили

Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 июля 2021 13:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аномальная погода   жара   кувейт   лето   машины   
1908
4
1
Это лето во многих регионах России выдалось жарким, но его невозможно сравнить с тем, что происходит в Кувейте. Там температура столбика термометра уверенно держится на +54°C в тени.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Аномальная погода   жара   кувейт   лето   машины   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
АлександрЧестный 15 минут назад
Как то я измерял на темно-синей машине температуру и было 70-80 градусов на солнце. А так плавится может при фокусировании от зеркальных вещей типа зеркальной тонировки зданий. Температура плавления пластика от 300 градусов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Максим 11 минут назад
ничего что при 70 белок бы свернулся ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Максим 12 минут назад
какие нахер 70, какие нахер расплавленые машины.физику в школе не учили.и эти новости показывали по россисйским новостям

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Toxictofa 43 минуты назад
А фольгированные чехлы они не додумались одеть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
189
Александр Поляков 44 минуты назад
господь наказывает мусульманских свиней. алах это дьявол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине 10 вкуснейших, полезных и тонизирующих напитков для лета 10 вкуснейших, полезных и тонизирующих напитков для лета Крым превращают в помойку. Ужасные кадры с пляжей жемчужины Черного моря Крым превращают в помойку. Ужасные кадры с пляжей жемчужины Черного моря Европу накрыла аномальная жара Европу накрыла аномальная жара 5 полезных советов для летних тренировок 5 полезных советов для летних тренировок Особенности летнего отпуска россиян 2020 года Особенности летнего отпуска россиян 2020 года
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104531



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Спасение щенка, увязшего в битуме
0
22
Спасение щенка, увязшего в битуме
19 фактов о знаменитостях, которые заставят взглянуть на них иначе
5
66
19 фактов о знаменитостях, которые заставят взглянуть на них иначе
﻿
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#подборка#Россия#фотографии#актеры#наука#природа#забавно#мемы
#интересно#СССР#факты#в мире#ynews#картинки#собаки#полиция#истории#позитив
#Юмор#животные#история#сша#жизнь#кино#прикольные#gif#комментарии#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться