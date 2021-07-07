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Алле-гоп! Эффектный переворот из Волгограда

Алле-гоп! Эффектный переворот из Волгограда (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   обгон   
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B Волгограде водитель кроссовера решил совершить обгон, несмотря на сплошную линию с пешеходным преходом, и не подумал, что кому-то может понадобиться повернуть.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   обгон   
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10  комментариев
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6k
кот базилий 46 минут назад
Мне понравилось, я очень рад. "крутизна" пришла к успеху.
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13k
Владислав Грецов 50 минут назад
все проблемы из за неадекатности людей...можно повесить сотни камер, потратить громадные средства но от идиотизма это не спасет
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2k
Vitamin Час назад
Мдя...
Серый глупо попал)
Тачку сильно помял, в бабло влетит, хорошо хоть без пострадавших...
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Johnny

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