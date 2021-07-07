Алле-гоп! Эффектный переворот из Волгограда

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B Волгограде водитель кроссовера решил совершить обгон, несмотря на сплошную линию с пешеходным преходом, и не подумал, что кому-то может понадобиться повернуть.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем обгон
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Серый глупо попал)
Тачку сильно помял, в бабло влетит, хорошо хоть без пострадавших...
Но "пока нет" - звучит обнадёживающе...))
-У вас на стройке несчастные случаи были?
-Пока нет...
-Будут.
(с)