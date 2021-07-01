White Motorcycle Concepts WMC250EV — этот электрический мотоцикл должен разогнаться больше 400 км/ч

427
15
2
Компания под названием White Motorcycle Concepts хочет установить новый рекорд наземной скорости с помощью электрического мотоцикла, и чтобы это произошло, она разработала байк, который действительно не похож ни на один другой.
Британская инжиниринговая фирма White Motorcycle Concepts построила электрический мотоцикл с уникальной аэродинамикой и четырьмя электромоторами, причем два из них смонтированы на переднем колесе. Демонстратор под названием WMC250EV получил шасси их фрезерованного алюминия, углепластиковые обтекатели и регулируемые амортизаторы Multimatic DSSV с двойными штангами-толкателями. Мотоцикл весит около 300 килограммов и, по словам разработчиков, способен развить скорость больше 400 километров в час.
На фотографиях WMC250EV хорошо видна его главная фишка — проходящий сквозь шасси огромный воздуховод V-Air, на 70 процентов снижающий сопротивление воздуху и улучшающий аэродинамический баланс. Эффективность инновационной системы проверена в аэродинамической трубе технопарка MIRA, и во многом благодаря этому нововведению на переднее колесо мотоцикла удалась поставить силовой блок D-Drive с двумя электромоторами (2x20 кВт). При этом они не только обеспечивают тяговое усилие, но и рекуперируют энергию торможения, направляя ее обратно в низковольтную литий-ионную батарею емкостью 15 киловатт-часов.
Воздуховод V-Air нагружает переднее колесо, поэтому на разгонах оно не отрывается от земли, как у обычных мотоциклов. Это позволяет установить не нем дополнительную пару электромоторов, да ещё с возможностью рекуперации.
Между тем сзади у WMC250EV есть ещё два 30-киловаттных электромотора, то есть суммарная отдача достигает 100 киловатт, или 136 лошадиных сил. Шасси байка сделано из алюминия, обтекатели — из углепластика. Подвеска спереди (сталь) и сзади (алюминий) — с двухсторонними маятниками, койловерами Multimatic DSSV и двойными штангами толкателями. Замедляться с высоких скоростей мотоциклу помогают передние двойные 340-миллиметровые роторы EBC и задние одинарные 310-миллиметровые, а также суппорты HEL. Колеса — алюминиевые Dymag, обутые в слики Pirelli. Электробайк весит 300 килограммов и способен мчаться со скоростью свыше 400 километров в час.
В планах создателей WMC250EV — установить два рекорда скорости. До конца года — национальный, Motorcycle Electric Semi Streamliner British Record, в июле 2022-го — мировой Electric Semi Streamliner World Record. Нынешний рекорд принадлежит итальянцу Максу Бьяджи, который на Voxan Wattman с мотором от мерседесовского болида Формулы Е в 2020 году смог разогнаться до 408 километров в час. Заезды проходили на взлетно-посадочной полосе французского аэропорта Шатору-Сантр.
Источник:
Ссылки по теме:
- Kiyo’s Garage Galaxy — трехдвигательный мотоцикл для рекордов скорости
- Кастом-байк Yamaha XSR900 от специалистов Diamond Atelier из Мюнхена
- 1200-сильный мотоцикл с вертолётным двигателем, который хотят разогнать до 650 км/ч
- Katalis EV.1000 — индо-французский проект электрического мотоцикла
- Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка
12
Понравилось12
Новости партнёров