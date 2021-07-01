FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мото 412 постов • 131 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Мото 
White Motorcycle Concepts WMC250EV — этот электрический мотоцикл должен разогнаться больше 400 км/ч

White Motorcycle Concepts WMC250EV — этот электрический мотоцикл должен разогнаться больше 400 км/ч (15 фото + 2 видео)

Автор:
01 июля 2021 11:49
Сообщество : Мото
Метки: авто   аэродинамика   мото   мотоцикл   рекорд скорости   электрический мотоцикл   
427
15
2
Компания под названием White Motorcycle Concepts хочет установить новый рекорд наземной скорости с помощью электрического мотоцикла, и чтобы это произошло, она разработала байк, который действительно не похож ни на один другой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: авто   аэродинамика   мото   мотоцикл   рекорд скорости   электрический мотоцикл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Петр 3 часа назад
Ну сейчас это компания отхватит от BLM.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как мою бабулю на миллион по телефону развели Как мою бабулю на миллион по телефону развели Deus x Zero — переделанный электрический спортивный мотоцикл Zero SR/S Deus x Zero — переделанный электрический спортивный мотоцикл Zero SR/S Электрический скремблер от американских мастеров из Droog Moto Электрический скремблер от американских мастеров из Droog Moto Кастом-байк Yamaha XSR900 от специалистов Diamond Atelier из Мюнхена Кастом-байк Yamaha XSR900 от специалистов Diamond Atelier из Мюнхена Indian Scout с коляской от французской мастерской Alternative Sidecar Indian Scout с коляской от французской мастерской Alternative Sidecar Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152928



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 вещей, на которые действительно интересно посмотреть
2
113
30 вещей, на которые действительно интересно посмотреть
Гонки с тараном авто в стиле GTA в Москве устроили уроженцы Таджикистана
1
94
Гонки с тараном авто в стиле GTA в Москве устроили уроженцы Таджикистана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщина-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в США
1
62
Женщина-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в США
Девушка пришла на шоу к Моргенштерну, очень плохо прочитала реп и предъявила ему внебрачного сына
1
37
Девушка пришла на шоу к Моргенштерну, очень плохо прочитала реп и предъявила ему...
Как мою бабулю на миллион по телефону развели
Как мою бабулю на миллион по телефону развели
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#СССР#автомир#спорт#подборка#знаменитости#мемы#соцсети
#Юмор#люди#в мире#факты#Разное#комментарии#Москва#кино#новости#футбол
#интересно#Россия#интересное#автомобили#прикол#фотографии#дети#мастерство#позитив#эстетика

На что жалуетесь?

Вернуться