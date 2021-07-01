White Motorcycle Concepts WMC250EV — этот электрический мотоцикл должен разогнаться больше 400 км/ч

Между тем сзади у WMC250EV есть ещё два 30-киловаттных электромотора, то есть суммарная отдача достигает 100 киловатт, или 136 лошадиных сил. Шасси байка сделано из алюминия, обтекатели — из углепластика. Подвеска спереди (сталь) и сзади (алюминий) — с двухсторонними маятниками, койловерами Multimatic DSSV и двойными штангами толкателями. Замедляться с высоких скоростей мотоциклу помогают передние двойные 340-миллиметровые роторы EBC и задние одинарные 310-миллиметровые, а также суппорты HEL. Колеса — алюминиевые Dymag, обутые в слики Pirelli. Электробайк весит 300 килограммов и способен мчаться со скоростью свыше 400 километров в час.