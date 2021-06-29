Девочка на велосипеде едва не попала под машину

В подмосковных Бронницах, на нерегулируемом пешеходном переходе через оживленную трассу, маленькая девочка на велосипеде чуть не попала под машину. Она пересекала дорогу вместе с семьей, но отец предпочел держать в руке бутылку, а не взять ребенка за руку.

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