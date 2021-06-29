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Девочка на велосипеде едва не попала под машину

Девочка на велосипеде едва не попала под машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 14:41
Сообщество : Аварии
Метки: авто   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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В подмосковных Бронницах, на нерегулируемом пешеходном переходе через оживленную трассу, маленькая девочка на велосипеде чуть не попала под машину. Она пересекала дорогу вместе с семьей, но отец предпочел держать в руке бутылку, а не взять ребенка за руку.

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Метки: авто   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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15  комментариев
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6k
кот базилий 2 часа назад
Родители без мозгов совсем, так безалаберно переходить ШОССЕ даже по переходу.
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12k
Паша Эмильевич 23 минуты назад
Ну все красавцы... Родители без мозгов. Водитель мерина, видно третий день за рулём.
Ты ж видишь пешеходный переход и то, что машина в соседнем ряду останавливается. Плюс часть перехода в мертвой зоне из за остановившегося регика... Не, надо лететь.
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2k
Мефодий 39 минут назад
в принципе всех спасла женщина на пассажирском кресле. молодец, глазастая.. а рег на таком расслабоне - доездится.
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355
Елена Букреева Час назад
Папке надо было взять подмышку велосипед, а другой рукой дочку за руку, перешли бы скорее всего без эксцессов.
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1k
kosterok Час назад
Родители сами остановились, не рискнули, а то что ребенок под машину поехал - пофиг... Ужас.
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0
SergeyS Час назад
Сам живу в Бронницах. но это точно не они
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1k
Viktor 2 часа назад
Рег сам про себя сказал кто он такой , тормозить надо заранее перед пешеходным переходом . Если бы он заранее притормозил , справа летчик глядя на него тоже снизил бы скорость , а так в последний момент тормоз в пол , а летчик просто не успел . Возможно он сзади рега двигался .
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4k
Иван 2 часа назад
В данном случае долбо*б за рулём.
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Пиво до дома не донести, нужно обязательно облизать бутылку на улице.
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