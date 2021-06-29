Девочка на велосипеде едва не попала под машину

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В подмосковных Бронницах, на нерегулируемом пешеходном переходе через оживленную трассу, маленькая девочка на велосипеде чуть не попала под машину. Она пересекала дорогу вместе с семьей, но отец предпочел держать в руке бутылку, а не взять ребенка за руку.
Присутствует ненормативная лексика!
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Ты ж видишь пешеходный переход и то, что машина в соседнем ряду останавливается. Плюс часть перехода в мертвой зоне из за остановившегося регика... Не, надо лететь.
Ну и типа "а что в этом такого?" не запрещено же. Кстати вроде бы запрещено. Но если и так - тогда вообще ломаешь запреты.
В 1970 году люди нетрадиционной ориентации собрались в Нью-Йорке для защиты своих прав.
Это и был самый первый гей парад в истории человечества, именно там и прозвучал такой лозунг "My life My rules" что в переводе означает (моя жизнь-мои правила). Далее это выражение и стало лозунгом всех гомосексуалистов.