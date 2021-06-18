Поворот направо с левого ряда в Новосибирске

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На проспекте Димитрова столкнулись кроссовер Toyota Highlander и седан Toyota Platz. На кадрах с видеорегистратора видно, что водитель седана решил с левого ряда повернуть в сторону улицы Максима Горького и взял на таран кроссовер.
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