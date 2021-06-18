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Поворот направо с левого ряда в Новосибирске

Поворот направо с левого ряда в Новосибирске (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   
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На проспекте Димитрова столкнулись кроссовер Toyota Highlander и седан Toyota Platz. На кадрах с видеорегистратора видно, что водитель седана решил с левого ряда повернуть в сторону улицы Максима Горького и взял на таран кроссовер.

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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   
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4  комментария
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34k
kalinser 36 минут назад
Видел утром,за рулем "плаца" был какой-то "гость" из средней азии...
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9k
Мафусаил 22 минуты назад
зеркала? да ну нах...БАМ!
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27k
Макарыч Полчаса назад
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Johnny

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