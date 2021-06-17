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Мастерство, уровень 100

Мастерство, уровень 100 (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 13:55
Метки: авто   мастер   мастерство   
642
1
1
Мужчина оперативно открывает запертые автомобили

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Метки: авто   мастер   мастерство   
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18  комментариев
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21k
Сибиряк 2 часа назад
собрали кучу машин с однотипными замками.
пусть вот эту откроет!
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9k
Rihovich 51 минуту назад
То есть последнюю машину: дёрнул ручку - открыто, не порядок! Сначала закрыл, а потом открыл?
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−2
Meri Poppins Ufa 58 минут назад
Он - откроет, его - закроют.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Чемпион Арабстана по экспресс-грабежу что.
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968
rgubaev 2 часа назад
Прямо хочу поглядеть как этот "мастер" вот так откроет мой Пассат с Safe.
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14k
Serg2001 2 часа назад
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88k
сапер Водичка 2 часа назад
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6k
B0n 2 часа назад
Не, я другой узел вяжу.
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
Не знаю, как насчет современных машин, но во времена молодости, любую модель жигулей мог открыть включая багажники.
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10k
uutb 2 часа назад
За такое мастерство, можно и в места не столь отдаленные поехать)
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27k
Игорь 2 часа назад
Да чего удивительного? Когда знаешь принцип - как там всё устроено, не мудрено отщелкнуть нужный фиксатор
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2k
Vitamin 2 часа назад
Если каждую авто можно отверткой открыть, производители об этом не знают?)
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