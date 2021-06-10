Ниже приведем основные характеристики и факты:



- в общей сложности было использовано более 400 000 деталей серии Technic;

- 20 элементов спроектированы с нуля специально для этой модели;

- масса конструкции составляет 2200 кг;

- на разработку и постройку ушло 8 660 часов;

- над проектом трудились 15 специалистов;

- размеры идентичны реальному автомобилю: длина 4980 мм, ширина 2101 мм и высота 1133 мм;

- головная светотехника и задние фонари полностью функциональны и сделаны из элементов Lego Technic.