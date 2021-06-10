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Компания Lego совместно с Lamborghini представила свое последнее творение — Lamborghini Sian в натуральную величину, состоящий из 400 000 деталей Lego Technic. На разработку и изготовление ушло 8660 часов.
Модель точь-в-точь повторяет дизайн и силуэт итальянского суперкара, размеры повторены вплоть до миллиметра. Детально воплощены такие сложные компоненты, как шестигранные задние фонари и патрубки выпускной системы.
Слово Sian означает «молния» на болонском диалекте. Чтобы отметить это, команда электриков сделала особую подсветку вдоль корпуса, а фары светят так ярко, что действительно напоминают вспышку света во время грозы. Внутри есть руль, украшенный логотипом Lamborghini, элементы управления и гоночные кресла.
На корпус нанесено особое долговечное покрытие, а цвет соответствует модели Sian из Lego Technic в масштабе 1:8. Что интересно, покраской занимался лакокрасочный цех Automobili Lamborghini.
Ниже приведем основные характеристики и факты:
- в общей сложности было использовано более 400 000 деталей серии Technic;
- 20 элементов спроектированы с нуля специально для этой модели;
- масса конструкции составляет 2200 кг;
- на разработку и постройку ушло 8 660 часов;
- над проектом трудились 15 специалистов;
- размеры идентичны реальному автомобилю: длина 4980 мм, ширина 2101 мм и высота 1133 мм;
- головная светотехника и задние фонари полностью функциональны и сделаны из элементов Lego Technic.
- в общей сложности было использовано более 400 000 деталей серии Technic;
- 20 элементов спроектированы с нуля специально для этой модели;
- масса конструкции составляет 2200 кг;
- на разработку и постройку ушло 8 660 часов;
- над проектом трудились 15 специалистов;
- размеры идентичны реальному автомобилю: длина 4980 мм, ширина 2101 мм и высота 1133 мм;
- головная светотехника и задние фонари полностью функциональны и сделаны из элементов Lego Technic.
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