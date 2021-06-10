FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 7972 поста • 721 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Lamborghini Sian в натуральную величину, полностью сделанный из кубиков Lego

Lamborghini Sian в натуральную величину, полностью сделанный из кубиков Lego (17 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Lamborghini Sian   Sian   авто   автомир   автомобили   конструктор   лего   
229
17
1
Компания Lego совместно с Lamborghini представила свое последнее творение — Lamborghini Sian в натуральную величину, состоящий из 400 000 деталей Lego Technic. На разработку и изготовление ушло 8660 часов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lamborghini   Lamborghini Sian   Sian   авто   автомир   автомобили   конструктор   лего   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
antonium Час назад
"На разработку и изготовление ушло 8660 часов" - когда реально много свободного времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kucher 42 минуты назад
Дешевле настоящую будет купить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Bill Час назад
Лучше покажите ребёнка, которому эту машинку купят родители.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Реплика Lamborghini Countach в ливрее Marlboro из Таиланда Реплика Lamborghini Countach в ливрее Marlboro из Таиланда Ducati и Lamborghini представили байк ограниченной серии, вдохновленный гибридным суперкаром Sian Ducati и Lamborghini представили байк ограниченной серии, вдохновленный гибридным суперкаром Sian Мечта с вкладыша «Турбо»: Lamborghini Diablo VT 1997 года Мечта с вкладыша «Турбо»: Lamborghini Diablo VT 1997 года Японская культура и итальянская красота: модельер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект Японская культура и итальянская красота: модельер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект Metrocab Series 2: то самое «Такси» Metrocab Series 2: то самое «Такси»
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152238



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
3
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
12 советов, которые могут спасти вам жизнь
5
101
12 советов, которые могут спасти вам жизнь
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию
0
5
В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию
Женщина из ЮАР утверждает, что родила сразу десятерых
0
12
Женщина из ЮАР утверждает, что родила сразу десятерых
Как выбрать идеальную кастрюлю?
Как выбрать идеальную кастрюлю?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Россия#аварии#подборка#позитив#автомобили#в мире#фотографии#драка
#интересно#животные#люди#кино#дтп#СССР#знаменитости#фильм#автомир#авария дня
#Юмор#история#сша#прикол#авто аварии#факты#футбол#собаки#Разное#великобритания

На что жалуетесь?

Вернуться