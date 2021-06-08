Инцидент произошёл в частном секторе на улице Мазурука в Бресте. Нетрезвая женщина за рулем минивэна Volkswagen Sharan устроила ДТП и попыталась скрыться, но далеко уехать нарушительница не смогла, она не справилась с управлением и припарковалась в огороде одного из домов.

0 После ДТП на автомобиле виновницы оказалось повреждено переднее колесо, поэтому далеко уехать она не смогла. Автомобиль нарушительницы пробил бетонный забор и заехал на приусадебный участок частного дома.