705
1
1
Инцидент произошёл в частном секторе на улице Мазурука в Бресте. Нетрезвая женщина за рулем минивэна Volkswagen Sharan устроила ДТП и попыталась скрыться, но далеко уехать нарушительница не смогла, она не справилась с управлением и припарковалась в огороде одного из домов.
После ДТП на автомобиле виновницы оказалось повреждено переднее колесо, поэтому далеко уехать она не смогла. Автомобиль нарушительницы пробил бетонный забор и заехал на приусадебный участок частного дома.
Сообщается, что автомобилистка уже ранее была лишена водительских прав за пьяную езду. Теперь ей грозит конфискация автомобиля.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Пьяная женщина на Porsche протаранила троллейбус в Кишиневе
- Авария дня. Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Хабаровске
- Неопытную автомобилистку вынесло в повороте на встречную полосу
- В Туле женщина проскакивала на "красный" и перевернулась на крышу
- Авария дня. Пьяный водитель с собакой попал в серьёзное ДТП под Екатеринбургом
37
Понравилось37
Новости партнёров
одна девушка с веником красава - действует адекватно и чётко.
Вот и оконфузилася