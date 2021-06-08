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Пьяная автомобилистка устроила ДТП, а затем въехала в огород частного дома

Пьяная автомобилистка устроила ДТП, а затем въехала в огород частного дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 15:01
Сообщество : Аварии
Метки: volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пьяный за рулем   
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Инцидент произошёл в частном секторе на улице Мазурука в Бресте. Нетрезвая женщина за рулем минивэна Volkswagen Sharan устроила ДТП и попыталась скрыться, но далеко уехать нарушительница не смогла, она не справилась с управлением и припарковалась в огороде одного из домов.

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Метки: volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пьяный за рулем   
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11  комментариев
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1k
Иван Иванов 37 минут назад
Очень много суеты, причем бестолковой
Пьяное быдло остановилось и уснуло. Праведный гнев бабули с лопатой понятен, но истерить смысла нет никакого. Звездюлей ей выдать - тоже не вариант, так как она невменько. Тут действовать только в рамках правового поля, других вариантов к сожалению нет
.
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28k
Snork Snorkoff 15 минут назад
Мужичонко прям.. аж его тоже лопатой ухерачить хочется, истеричка.
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5k
hhwost 51 минуту назад
пьяное чмо, визгливая бабка, визгливое мужчинко - в общем полный набор фриков...
одна девушка с веником красава - действует адекватно и чётко.
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1k
Евгений Кондратьев 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Борис Карабанов Час назад
Да, вот так вот, выращиваешь рассаду, холишь её и лелеешь, пикируешь, высаживаешь, а тут ба-бах! Видео, наверное, не до конца. Думаю, что в конце присутствуют сцены жестокости - хозяйка применяет физическое насилие лопатой по отношению к рассадной киллерше.
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2k
Дмитрий Час назад
Та можно ж было лопатой разочек и нае....ь!
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13k
Александр Час назад
Да... Фиг с ней, машиной потерпевшего, но если б кто на мои грядочки так заехал
Бабушка зря лопату не применила...
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