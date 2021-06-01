С 1 июня будут идентифицировать пользователей корпоративной мобильной связи. Сами же услуги связи будут оказываться при подтверждённой учётной записи пользователя. Теперь предприниматели и юрлица не смогут предоставлять работникам корпоративную мобильную связь, если сведения не будут внесены в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).



Кроме того, абоненты не смогут заключать договор с операторами дистанционно. При этом оператору запрещено предоставлять услуги пользователям, не предоставившим информацию о себе.