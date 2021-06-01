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4 законов и один нюанс, с которыми россиянам придется смириться с начала июня

4 законов и один нюанс, с которыми россиянам придется смириться с начала июня (6 фото)

Автор:
01 июня 2021 19:49
Сообщество : Политика
Метки: 2021   Россия   авто   гречка   закон   июнь   отдых   
1049
6
Новый месяц – новые законы и нововведения. Не стал исключением и июнь 2021 года. Мы подготовили выборку самых значимых, на наш взгляд, изменений в законодательстве Российской Федерации, с которыми нам теперь жить. P.S. Анонсированный нюанс тоже не из приятных.
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Метки: 2021   Россия   авто   гречка   закон   июнь   отдых   
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16  комментариев
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261
Дедуля 21 минуту назад
Ну как так то? Всегда мечтал вывезти гречки кг 10 в Германию.
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42k
doker 58 секунд назад
Интересно, растительное масло заграница закупает на биотопливо, гречку на корм скоту... А у нас дорожает еда для людей.
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12k
Бляяяястяще! Минуту назад
Беспонтовый Сисян, больше известный, как Пшолка. Так вот Пшолка бы ты наухй.
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552
Татьяна Юсова 3 минуты назад
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552
Татьяна Юсова 4 минуты назад
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10k
Bill 5 минут назад
Хохол из Канады переживает за вывоз гречки из России - у вас там мало, что ли?
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4k
panama 7 минут назад
Вы суки денег дайте на летнюю резину для начала.
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1k
Владимир 7 минут назад
Автор, проверяй что пишешь, за резину штрафа нет.
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321
Сергей Ковалев 7 минут назад
Главный упор на гречку
. Что бы не было дефицита,ее нужно больше выращивать. Но, как говорится "Семь лет мак не родил и голода не было" Есть масса других круп,что все в гречку уперлись,не пойму
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5k
schmubu 8 минут назад
< С 1 июня 2021 года за использование зимней резины летом и наоборот водителям придется заплатить штраф в размере 500 рублей

совершенно тупой, безграмотный 3,14здёжь канадского говнотроля.
на шипах нельзя летом ездить. на ШИПАХ, а не на зимнй резине.
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6k
Владимир 8 минут назад
Гречку вывозить и заниматься просветительской деятельностью не собираюсь. СИМ карты и так , в большинстве случаев, продают по паспортам. Мороженное и сыры, возможно, станут качественнее. На зимней резине летом ездят идиоты, так же, как и на летней зимой. Ну и +
Ссылка youtu.be
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27k
Кот Баюн 17 минут назад
почему этот говнопост находится в разделе АВТО?
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7k
Barachek_Obachek 18 минут назад
"+ Неприятный бонус"- смешно. Хотя бы 1 приятный сделали. 9 для себя, 1 для народа
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