Теперь и побазарим с тобой

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В Краснодаре мужчина решил проучить водителя, выехавшего на встречную полосу.
Дорога забита автотранспортом, который вылез на встречку и вынуждает их уйти на обочину. Однако, один из водителей решил проучить встречника. И решил не уступать. А шёл, что называется "до упора" во всех смыслах этого слова.
И ведь не жаль ему своего автомобиля. Хотя может у него УАЗ-с кенгурятником. Только вот ктоже всё-таки виноват в этой истории. Бил то он в стоящий автомобиль и "не предпринял все возможности избежать ДТП".
На местном паблике спорят о том, правильно ли он поступил. А как считаете вы?
И ведь не жаль ему своего автомобиля. Хотя может у него УАЗ-с кенгурятником. Только вот ктоже всё-таки виноват в этой истории. Бил то он в стоящий автомобиль и "не предпринял все возможности избежать ДТП".
На местном паблике спорят о том, правильно ли он поступил. А как считаете вы?
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