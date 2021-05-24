FISHKINET
Сообщество Калейдоскоп 387 постов • 16 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Авто > Сообщество Калейдоскоп 
Теперь и побазарим с тобой

Теперь и побазарим с тобой (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 11:02
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: авто   быдло   дтп   люди   
1100
1
1
В Краснодаре мужчина решил проучить водителя, выехавшего на встречную полосу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: авто   быдло   дтп   люди   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим 2 часа назад
Если не избил водителя, то правильно. ДТП на встречке. Рег пытался тормозить и подавал звуковой сигнал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
2k
OLDer 41 минуту назад
красава!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx 42 минуты назад
День через день там езжу... пробка 24/7/365.
Район новый вху-я-ри-ли, а дороги нет. Там все на нервах, а питоров что лезут скоро отстреливать будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
No pasaran Час назад
Главное в полиции это видео не показывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петр 2 часа назад
Вот побольше бы таких, как регистратор - на дорогах будет порядок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мафусаил 2 часа назад
Воплотил чьи-то мечты)) По ходу бампер надо было покрасить ему)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Alex 2 часа назад
Ибо не **уй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Димка Смола/67 3 часа назад
Тачку свою жалко .... а так все по делу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
Михаил Шульц Броненосец Потелкам 43 минуты назад
Это всё равно не даёт права какому-нибудь уроду ехать по встречке. Чем он лучше остальных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото) Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото) Таксист устроил погоню и ДТП из-за выброшенной в окно бутылки пива Таксист устроил погоню и ДТП из-за выброшенной в окно бутылки пива В Красноярске пассажир избил девушку-водителя из-за ДТП В Красноярске пассажир избил девушку-водителя из-за ДТП Женщина с ребенком получила струю из перцового баллончика на парковке в Зеленограде Женщина с ребенком получила струю из перцового баллончика на парковке в Зеленограде Карма настигла любителя парковаться где угодно Карма настигла любителя парковаться где угодно В Саратове конфликт на дороге закончился опрокидыванием одного из автомобилей В Саратове конфликт на дороге закончился опрокидыванием одного из автомобилей
InfoVoin
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97230



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы
1
42
На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы
30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть
2
48
30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть
﻿
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Понятно
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#факты#прикол#животные#в мире#прикольные#дети#российская империя#школа
#фото#люди#СССР#подборка#кино#сатира#страна#позитив#шоу бизнес#выпускной
#история#картинки#фотографии#Россия#новости#сша#Крым#приколы#города

На что жалуетесь?

Вернуться