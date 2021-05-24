Теперь и побазарим с тобой

Дорога забита автотранспортом, который вылез на встречку и вынуждает их уйти на обочину. Однако, один из водителей решил проучить встречника. И решил не уступать. А шёл, что называется "до упора" во всех смыслах этого слова.



И ведь не жаль ему своего автомобиля. Хотя может у него УАЗ-с кенгурятником. Только вот ктоже всё-таки виноват в этой истории. Бил то он в стоящий автомобиль и "не предпринял все возможности избежать ДТП".

На местном паблике спорят о том, правильно ли он поступил. А как считаете вы?