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​В Сочи груженый щебнем самосвал не смог заехать в горку и покатился вниз

​В Сочи груженый щебнем самосвал не смог заехать в горку и покатился вниз (1 фото + 3 видео)

Автор:
21 мая 2021 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   перегруз   тормоза отказали   
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В Хостинском районе Сочи, на автодороге на Хлебороб, у грузового автомобиля Scania, везущего щебень, на подъеме отказали тормоза. Тяжелая машина покатилась назад, повредив три легковых автомобиля, после чего врезалась в забор и опрокинулась на бок.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   перегруз   тормоза отказали   
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9  комментариев
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3k
Max Lu 3 часа назад
мужик чуть под колёса не катапультировался
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27k
EvilHomer Полчаса назад
Там и больше уклоны есть, не понятно вообще как там с такими грузами проезжают. Видео не особо передает
Ссылка www.youtube.com
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2k
Яков Час назад
Можно было за два рейса отвезти, но решил сэкономить на доставке.
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Да ниче вы не понимаете! Это супергерой выскочил, чтоб остановить руками самосвал, но поскользнулся и не успел.
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