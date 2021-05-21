В Хостинском районе Сочи, на автодороге на Хлебороб, у грузового автомобиля Scania, везущего щебень, на подъеме отказали тормоза. Тяжелая машина покатилась назад, повредив три легковых автомобиля, после чего врезалась в забор и опрокинулась на бок.

0 Источник: В ДТП никто из людей не получил серьезных травм.