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В Хостинском районе Сочи, на автодороге на Хлебороб, у грузового автомобиля Scania, везущего щебень, на подъеме отказали тормоза. Тяжелая машина покатилась назад, повредив три легковых автомобиля, после чего врезалась в забор и опрокинулась на бок.
Присутствует ненормативная лексика!
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