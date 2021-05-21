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19 мая, на улице Новоажимова 22-летняя девушка за рулем Mazda 3 при перестроении в правую полосу столкнулась с автомобилями Volkswagen Polo и Volvo S40. В результате ее машина перевернулась на крышу.
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Один шустрее другого летают. Короче, виноват тошнот во втором ряду! Баста! Ну, и коммунальщики, тоже виноваты.
и за границу не выпускать, т.к. там права могут понадобиться НАМНОГО раньше
"Сама дура"(с)