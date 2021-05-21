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Авария дня. Быстрая автомобилистка на «Мазде» из Ижевска «сделала уши»

Авария дня. Быстрая автомобилистка на «Мазде» из Ижевска «сделала уши» (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   шашечник   
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19 мая, на улице Новоажимова 22-летняя девушка за рулем Mazda 3 при перестроении в правую полосу столкнулась с автомобилями Volkswagen Polo и Volvo S40. В результате ее машина перевернулась на крышу.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   шашечник   
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14  комментариев
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983
Алексей 3 часа назад
Стандартная история, девушки не смотрят при перестроении в боковые зеркала. Назначение зеркала у них иное, причём исключительно то, что на лобовом стекле автомобиля.
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13k
эмосурикат прямоползающий 4 минуты назад
это не девушка, это курица ребаная
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683
DDM 23 минуты назад
Мне больше всего понравился пешеходный переход. Попробуй перейди со сломанным светофором через шесть полос, по которым летают такие вот убийцы!
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13k
Объект реальности 24 минуты назад
как на формуле 1
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6k
Marlboro Полчаса назад
А я даже порадовался за мазду. Урок усвоила хороший, и выжила, так что есть шанс, что будет рассказывать другим о сделанной полу-бочке, может кому-то поможет. После опрокидывания она еще 200 метров на крыше проехала? Нормально она так летела..
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2k
Яков 2 часа назад
Вот МаздА с ушами
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Соплякам моложе 30-ти права выдавать нельзя - опасно в силу их неадекватности, жизненной неопытности и юношеской бесшабашности.
- Проскочу!
- Хрен, ты у меня проскочишь.
Один шустрее другого летают. Короче, виноват тошнот во втором ряду! Баста! Ну, и коммунальщики, тоже виноваты.
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9k
Александр 2 часа назад
ТП
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6k
кот базилий 3 часа назад
Такие считают себя "опытными" водителями научившись крутить рулем.
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2k
Vitamin 3 часа назад
Мои извинения за цинизм ситуации, но...
"Сама дура"(с)
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