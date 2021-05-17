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Ты чё, гаишник, что ли?

Ты чё, гаишник, что ли? (1 видео)

Автор:
17 мая 2021 13:46
Метки: авто   быдло   две сплошных   мото   нарушение   
875
1
Видео с простора интернетов.
Присутствует ненормативная лексика!

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Метки: авто   быдло   две сплошных   мото   нарушение   
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9  комментариев
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4k
RomaXz 4 часа назад
Надеюсь, запись он отправил.
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−3
Архангел Час назад
Встреча двух типичных кубаноидов.
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−8
Е2е4 2 часа назад
Их петушня на фурах так ездит.Чему удивляться.
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1k
emporio_ss 4 часа назад
этот мото брат очень вежливый, хорошо что он медленно ехал и не попал под машину ушлёпка
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10k
Джон Уик 4 часа назад
Да на машине похоже водила бухой.
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1k
kiber 4 часа назад
И на следующем перекрёстке этот санитар исполнил, что ни будь этакое:
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1k
satra 4 часа назад
Все правильно сделал.
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24
Дмитрий 4 часа назад
Права надо у таких водятлов забирать на месте.
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