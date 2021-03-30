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Honda Africa Twin — капсула времени, которая 30 лет простояла в музее

Honda Africa Twin — капсула времени, которая 30 лет простояла в музее (16 фото)

Автор:
30 марта 2021 14:09
Сообщество : Мото
Метки: авто   капсула времени   мото   мотоцикл   найдено на ebay. honda   
379
16
Езда на мотоциклах и коллекционирование мотоциклов часто - два разных хобби. Конечно, они могут совпадать, но время от времени можно встретить в продаже такие культовые байки, как Honda XRV650 Africa Twin RD03 1989 года выпуска. Этот мотоцикл имеет пробег всего 3 километра!
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Метки: авто   капсула времени   мото   мотоцикл   найдено на ebay. honda   
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ваня панкин 2 часа назад
красив подлец...
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Олег

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