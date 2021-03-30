Honda Africa Twin — капсула времени, которая 30 лет простояла в музее

379
16
Езда на мотоциклах и коллекционирование мотоциклов часто - два разных хобби. Конечно, они могут совпадать, но время от времени можно встретить в продаже такие культовые байки, как Honda XRV650 Africa Twin RD03 1989 года выпуска. Этот мотоцикл имеет пробег всего 3 километра!
На площадке Bring a Trailer завершились торги за туристический мотоцикл Honda XRV650 Africa Twin с пробегом на уровне статистической погрешности: с 1989 года байк проехал всего 3 километра. За мотоцикл выложили 37 000 долларов!
Мотоцикл в фирменной ливрее Adventure Sports был куплен новым в 1989 году в Японии. Продавец утверждает, что туристический байк приобрёл некий коллекционер и до 2019 года хранил его в своём частном собрании в помещении с контролируемым климатом. В 2019-м он всё же решил расстаться с мотоциклом, и Africa Twin оказался в США — но продолжил вести жизнь музейного экспоната.
×
Конструкция этого экземпляра предусматривает регулировки обеих подвесок и дисковые тормоза с многоспицевыми колёсами, укрытые защитными накладками. Мотоцикл оснащён 647-кубовым мотором конфигурации V2 с жидкостным охлаждением, который развивает 57 л.с. Утверждается, что летом 2019 года мотор прошёл техобслуживание, однако большинство времени мотоцикл хранился со слитым топливом, а мотор не заводили.
Модель Africa Twin, включая её первое поколение, считается среди поклонников мотопутешествий культовой — не только за собственные характеристики, но и потому, что разработан мотоцикл был в честь тех байков, на которых гонщики Honda участвовали в ралли «Париж-Дакар». Africa Twin — мотоцикл двойного назначения: на нём можно передвигаться как по асфальту, так и по пересечённой местности.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка
- Коллекционный мотоцикл Norton Commando 1977 года, который даже не распаковывали
- Indian Scout с коляской от французской мастерской Alternative Sidecar
- Кастом-байк Yamaha XSR900 от специалистов Diamond Atelier из Мюнхена
- Восход СМБ-3: новый мотоцикл для мотобола 1991 года
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...