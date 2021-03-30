Honda Africa Twin — капсула времени, которая 30 лет простояла в музее

Мотоцикл в фирменной ливрее Adventure Sports был куплен новым в 1989 году в Японии. Продавец утверждает, что туристический байк приобрёл некий коллекционер и до 2019 года хранил его в своём частном собрании в помещении с контролируемым климатом. В 2019-м он всё же решил расстаться с мотоциклом, и Africa Twin оказался в США — но продолжил вести жизнь музейного экспоната.